https://ria.ru/20220919/pristroystvo-1817854283.html

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.09.2022

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:12

2022-09-19T14:12

2022-09-19T14:23

ростовская область

ростов-на-дону

благотворительность

животные

бездомные животные

домашние животные

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 40 собак и на следующий день — 70 кошек из ростовских приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получают подарки от организаторов.На фестивале волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут пообщаться с животными и сфотографироваться с ними на память, а также посетить фото-выставку.Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать фуд-корт, пройдут мастер-классы и откроет свои двери лекторий. Маленьких посетителей ждут различные активности.Выставка собак: 24 сентября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 25 сентября с 11:00 до 19:00WOOFFEST пройдет по адресу: г. Ростов-На-Дону, лофт-пространство Библиотека, 13-я линия, д. 34.Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА" при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

ростов-на-дону

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростов-на-дону, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные