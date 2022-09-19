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Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.09.2022
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https://ria.ru/20220919/pristroystvo-1817854283.html
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.09.2022
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:12
2022-09-19T14:23
ростовская область
ростов-на-дону
благотворительность
животные
бездомные животные
домашние животные
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 40 собак и на следующий день — 70 кошек из ростовских приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получают подарки от организаторов.На фестивале волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут пообщаться с животными и сфотографироваться с ними на память, а также посетить фото-выставку.Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать фуд-корт, пройдут мастер-классы и откроет свои двери лекторий. Маленьких посетителей ждут различные активности.Выставка собак: 24 сентября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 25 сентября с 11:00 до 19:00WOOFFEST пройдет по адресу: г. Ростов-На-Дону, лофт-пространство Библиотека, 13-я линия, д. 34.Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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ростов-на-дону, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Благотворительность, Животные, бездомные животные, домашние животные
14:12 19.09.2022 (обновлено: 14:23 19.09.2022)
 
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону

Высавка-пристройство бездомных животных WOOFFEST пройдет в Ростове-на-Дону

© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".
На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 40 собак и на следующий день — 70 кошек из ростовских приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получают подарки от организаторов.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
На фестивале волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут пообщаться с животными и сфотографироваться с ними на память, а также посетить фото-выставку.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
1 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
2 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
3 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
4 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
5 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
1 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
2 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
3 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
4 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
5 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать фуд-корт, пройдут мастер-классы и откроет свои двери лекторий. Маленьких посетителей ждут различные активности.
Выставка собак: 24 сентября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 25 сентября с 11:00 до 19:00
WOOFFEST пройдет по адресу: г. Ростов-На-Дону, лофт-пространство Библиотека, 13-я линия, д. 34.
Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуБлаготворительностьЖивотныебездомные животныедомашние животные
 
 
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