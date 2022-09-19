14:12 19.09.2022 (обновлено: 14:23 19.09.2022)
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет в Ростове-на-Дону
Высавка-пристройство бездомных животных WOOFFEST пройдет в Ростове-на-Дону
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 24 и 25 сентября в Ростове-на-Дону в лофт-пространстве Библиотека, сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".
На мероприятии своих хозяев будут ждать в первый день фестиваля 40 собак и на следующий день — 70 кошек из ростовских приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получают подарки от организаторов.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону
На фестивале волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. При желании можно принести собакам и кошкам сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут пообщаться с животными и сфотографироваться с ними на память, а также посетить фото-выставку.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
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Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
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Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
3 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
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Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
© Фото : благотворительный фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
5 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
1 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
2 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
3 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
4 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
5 из 5
Фестиваль-выставка животных из приютов в Ростове-на-Дону.
Кроме традиционной выставки животных для всех гостей будет работать фуд-корт, пройдут мастер-классы и откроет свои двери лекторий. Маленьких посетителей ждут различные активности.
Выставка собак: 24 сентября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 25 сентября с 11:00 до 19:00
WOOFFEST пройдет по адресу: г. Ростов-На-Дону, лофт-пространство Библиотека, 13-я линия, д. 34.
Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА" при поддержке Фонда Президентских Грантов.