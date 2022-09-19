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Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство

Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство - РИА Новости, 19.09.2022

Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство

Житель Приангарья приговорен к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:28

2022-09-19T12:28

2022-09-19T12:29

иркутская область

байкальск

происшествия

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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Житель Приангарья приговорен к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство, сообщает Иркутская областная прокуратура.Ранее судимый 35-летний житель города Байкальска Иркутской области в декабре распивал спиртное в компании из четырех человек. После того, как у него возник конфликт с собутыльниками, "он вышел на улицу, подпер снаружи входную дверь, облил ее бензином и поджег". В результате дом сгорел полностью, а находившиеся внутри люди получили ожоги различной степени, один из пострадавших позднее скончался в больнице. Было заведено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"."С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Иркутской области и на основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также суд после отбывания основного наказания ограничил подсудимого в свободе на полтора года.

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817757399.html

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иркутская область, байкальск, происшествия