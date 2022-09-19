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Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство - РИА Новости, 19.09.2022
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Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство
Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство - РИА Новости, 19.09.2022
Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство
Житель Приангарья приговорен к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:28
2022-09-19T12:29
иркутская область
байкальск
происшествия
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Житель Приангарья приговорен к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство, сообщает Иркутская областная прокуратура.Ранее судимый 35-летний житель города Байкальска Иркутской области в декабре распивал спиртное в компании из четырех человек. После того, как у него возник конфликт с собутыльниками, "он вышел на улицу, подпер снаружи входную дверь, облил ее бензином и поджег". В результате дом сгорел полностью, а находившиеся внутри люди получили ожоги различной степени, один из пострадавших позднее скончался в больнице. Было заведено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"."С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Иркутской области и на основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также суд после отбывания основного наказания ограничил подсудимого в свободе на полтора года.
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817757399.html
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иркутская область, байкальск, происшествия
Иркутская область, Байкальск, Происшествия
12:28 19.09.2022 (обновлено: 12:29 19.09.2022)
 
Жителя Приангарья приговорили к 18 годам колонии за поджог и убийство

Суд приговорил жителя Приангарья к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Житель Приангарья приговорен к 18 годам колонии строгого режима за поджог и убийство, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Ранее судимый 35-летний житель города Байкальска Иркутской области в декабре распивал спиртное в компании из четырех человек. После того, как у него возник конфликт с собутыльниками, "он вышел на улицу, подпер снаружи входную дверь, облил ее бензином и поджег". В результате дом сгорел полностью, а находившиеся внутри люди получили ожоги различной степени, один из пострадавших позднее скончался в больнице. Было заведено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".
"С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Иркутской области и на основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также суд после отбывания основного наказания ограничил подсудимого в свободе на полтора года.
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Иркутская областьБайкальскПроисшествия
 
 
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