23:41 19.09.2022 (обновлено: 23:42 19.09.2022)
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле вспыхнул пожар после удара молнии
© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 19 сен - РИА Новости. Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.
"Молния ударила в лагуну окисления и очистки воды нефтеперерабатывающего завода в Пуэрто-ла-Крус и вызвала пожар, эта лагуна находится на территории нашего нефтеперерабатывающего завода", — заявил Эль-Айссами в эфире телеканала VTV.
По словам министра, "значительный" пожар, тушением которого заняты пожарные PDVSA и местные спасатели, не затрагивает резервуары с нефтью или перерабатывающий комплекс. О жертвах или пострадавших не сообщается.
В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти 7 суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
9 августа, 03:49В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью