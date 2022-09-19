https://ria.ru/20220919/pozhar-1818007814.html

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии - РИА Новости, 19.09.2022

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии

Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T23:41

2022-09-19T23:41

2022-09-19T23:42

в мире

тарек эль-айссами

pdvsa

происшествия

венесуэла

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КАРАКАС, 19 сен - РИА Новости. Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.По словам министра, "значительный" пожар, тушением которого заняты пожарные PDVSA и местные спасатели, не затрагивает резервуары с нефтью или перерабатывающий комплекс. О жертвах или пострадавших не сообщается.В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти 7 суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.

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в мире, тарек эль-айссами, pdvsa, происшествия, венесуэла