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На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии - РИА Новости, 19.09.2022
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На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии - РИА Новости, 19.09.2022
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии
Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T23:41
2022-09-19T23:42
в мире
тарек эль-айссами
pdvsa
происшествия
венесуэла
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КАРАКАС, 19 сен - РИА Новости. Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.По словам министра, "значительный" пожар, тушением которого заняты пожарные PDVSA и местные спасатели, не затрагивает резервуары с нефтью или перерабатывающий комплекс. О жертвах или пострадавших не сообщается.В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти 7 суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
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в мире, тарек эль-айссами, pdvsa, происшествия, венесуэла
В мире, Тарек Эль-Айссами, PDVSA, Происшествия, Венесуэла
23:41 19.09.2022 (обновлено: 23:42 19.09.2022)
 
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле вспыхнул пожар после удара молнии

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 сен - РИА Новости. Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус начался после удара молнии, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.
"Молния ударила в лагуну окисления и очистки воды нефтеперерабатывающего завода в Пуэрто-ла-Крус и вызвала пожар, эта лагуна находится на территории нашего нефтеперерабатывающего завода", — заявил Эль-Айссами в эфире телеканала VTV.
По словам министра, "значительный" пожар, тушением которого заняты пожарные PDVSA и местные спасатели, не затрагивает резервуары с нефтью или перерабатывающий комплекс. О жертвах или пострадавших не сообщается.
В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти 7 суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 03:49
В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью
 
В миреТарек Эль-АйссамиPDVSAПроисшествияВенесуэла
 
 
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