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В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе - РИА Новости, 19.09.2022
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В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе
Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T23:31
2022-09-19T23:50
происшествия
ижевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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УФА, 19 сен — РИА Новости. Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев.По словам мэра, сотрудники Роспотребнадзора по розе ветров в контрольных точках делают замеры воздуха. Жителей города проинформируют о результатах анализа, уточнил Бекмеметьев.Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, ижевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Ижевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
23:31 19.09.2022 (обновлено: 23:50 19.09.2022)
 
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе

Мэр Ижевска Бекмеметьев сообщил, что крупный пожар на лакокрасочном заводе локализовали

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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УФА, 19 сен — РИА Новости. Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев.

"В 23:24 пожар локализован, складские помещения отсечены от очага горения и не пострадали. Эвакуация работников предприятия не производилась", — написал он.

По словам мэра, сотрудники Роспотребнадзора по розе ветров в контрольных точках делают замеры воздуха. Жителей города проинформируют о результатах анализа, уточнил Бекмеметьев.
Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.
Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ПроисшествияИжевскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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