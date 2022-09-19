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В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе
Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T23:31
2022-09-19T23:31
2022-09-19T23:50
происшествия
ижевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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УФА, 19 сен — РИА Новости. Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев.По словам мэра, сотрудники Роспотребнадзора по розе ветров в контрольных точках делают замеры воздуха. Жителей города проинформируют о результатах анализа, уточнил Бекмеметьев.Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, ижевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Ижевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
23:31 19.09.2022 (обновлено: 23:50 19.09.2022)
В Ижевске локализовали крупный пожар на лакокрасочном заводе
Мэр Ижевска Бекмеметьев сообщил, что крупный пожар на лакокрасочном заводе локализовали