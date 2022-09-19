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На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды
На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды - РИА Новости, 19.09.2022
На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды
Пожар начался в торговых рядах на рынке "Сокол" из-за обстрела Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:09
2022-09-19T12:09
2022-09-19T12:09
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ДОНЕЦК 19 сен - РИА Новости. Пожар начался в торговых рядах на рынке "Сокол" из-за обстрела Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района возник пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" (микрорайон Текстильщик)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре на рынке "Сокол" после обстрела ВСУ