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На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды

На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды - РИА Новости, 19.09.2022

На рынке "Сокол" в Донецке загорелись торговые ряды

Пожар начался в торговых рядах на рынке "Сокол" из-за обстрела Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:09

2022-09-19T12:09

2022-09-19T12:09

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ДОНЕЦК 19 сен - РИА Новости. Пожар начался в торговых рядах на рынке "Сокол" из-за обстрела Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района возник пожар в торговых рядах на рынке "Сокол" (микрорайон Текстильщик)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика