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Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине - РИА Новости, 19.09.2022
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Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине
Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине - РИА Новости, 19.09.2022
Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине
Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:24
2022-09-19T10:56
экономика
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
северный поток — 2
цены на нефть
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Северный поток 2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошёл все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности. Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы. Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра", - сказал Нечаев.Дипломат также прокомментировал проблему с возвратом турбины "Газпрому" и ремонта другой турбины для "Северного потока 1". "Убедительные разъяснения на этот счёт давались президентом России, в том числе в ходе недавней сессии Восточного экономического форума. В целом, это вопрос хозяйствующих субъектов. Дочерние компании германского концерна Siemens должны выполнять взятые на себя контрактные обязательства перед "Газпромом" в плане ремонта, технического обслуживания, безопасности и доставки турбин владельцу", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, северный поток — 2, цены на нефть
Экономика, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Германия, Северный поток — 2, Цены на нефть
10:24 19.09.2022 (обновлено: 10:56 19.09.2022)
 
Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине

Посол в Берлине Нечаев: Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Северный поток 2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошёл все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности. Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы. Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра", - сказал Нечаев.
Дипломат также прокомментировал проблему с возвратом турбины "Газпрому" и ремонта другой турбины для "Северного потока 1". "Убедительные разъяснения на этот счёт давались президентом России, в том числе в ходе недавней сессии Восточного экономического форума. В целом, это вопрос хозяйствующих субъектов. Дочерние компании германского концерна Siemens должны выполнять взятые на себя контрактные обязательства перед "Газпромом" в плане ремонта, технического обслуживания, безопасности и доставки турбин владельцу", - пояснил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>>
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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ЭкономикаСергей Нечаев (дипломат)РоссияГерманияСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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