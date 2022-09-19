10:24 19.09.2022 (обновлено: 10:56 19.09.2022)
Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине
Посол в Берлине Нечаев: Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Северный поток 2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошёл все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности. Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы. Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра", - сказал Нечаев.
Дипломат также прокомментировал проблему с возвратом турбины "Газпрому" и ремонта другой турбины для "Северного потока 1". "Убедительные разъяснения на этот счёт давались президентом России, в том числе в ходе недавней сессии Восточного экономического форума. В целом, это вопрос хозяйствующих субъектов. Дочерние компании германского концерна Siemens должны выполнять взятые на себя контрактные обязательства перед "Газпромом" в плане ремонта, технического обслуживания, безопасности и доставки турбин владельцу", - пояснил собеседник агентства.
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