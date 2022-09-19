https://ria.ru/20220919/potok-1817779176.html

Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине

Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине - РИА Новости, 19.09.2022

Россия готова запустить "Северный поток — 2", заявил посол в Берлине

Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:24

2022-09-19T10:24

2022-09-19T10:56

экономика

сергей нечаев (дипломат)

россия

германия

северный поток — 2

цены на нефть

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Северный поток 2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошёл все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности. Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы. Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра", - сказал Нечаев.Дипломат также прокомментировал проблему с возвратом турбины "Газпрому" и ремонта другой турбины для "Северного потока 1". "Убедительные разъяснения на этот счёт давались президентом России, в том числе в ходе недавней сессии Восточного экономического форума. В целом, это вопрос хозяйствующих субъектов. Дочерние компании германского концерна Siemens должны выполнять взятые на себя контрактные обязательства перед "Газпромом" в плане ремонта, технического обслуживания, безопасности и доставки турбин владельцу", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сергей нечаев (дипломат), россия, германия, северный поток — 2, цены на нефть