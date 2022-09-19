https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию

"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию - РИА Новости, 20.09.2022

"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию

В ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали как можно скорее организовать референдум о присоединении к России. Местные жители хотят гарантий безопасности, которые... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T20:05

2022-09-19T20:05

2022-09-20T11:11

кирилл стремоусов

евгений балицкий

алексей чепа

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Владимир Ковалев, Ренат Абдуллин. В ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали как можно скорее организовать референдум о присоединении к России. Местные жители хотят гарантий безопасности, которые способна предоставить только Москва. Когда и как может пройти голосование — в материале РИА Новости.Время пришлоЧлены Общественной палаты ЛНР зачитали журналистам обращение к главе республики и парламенту с просьбой организовать референдум. Под документом подписались все члены организации. Как заявила заместитель председателя Лина Вокалова, Донбасс уже сделал выбор в 2014-м и все эти годы ждал возможности вернуться домой.По ее словам, события последних дней доказали, что киевский режим перешел все красные линии. Националисты стремятся запугать мирное население, "чтобы люди отказались от своей мечты воссоединиться с Россией". Однако кровавые провокации лишь сплотили народ.Вокалова предлагает принять волевое решение и немедленно провести плебисцит. Его итог станет торжеством исторической справедливости, уверена она. В Луганск должна вернуться мирная жизнь.С аналогичным призывом выступила Общественная палата ДНР. Там тоже просят власти республики незамедлительно организовать голосование.Первый замглавы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа полностью поддерживает обращение жителей Донбасса, но для референдума, отметил он, нужно создать определенные условия. К примеру, пока сохраняется угроза террористических актов на избирательных участках, проводить голосование опасно.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости. "Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - подчеркнул Медведев. Кроме того, он сказал, что после вхождения Донбасса в состав России удары по региону позолят Москве использовать все силы для своей защиты.Кто следующийЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что жителям региона нужны гарантии. "Они боятся, что Россия уйдет", — объяснил политик.Руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий считает, что референдум возможен в ближайшее время. При этом он подчеркивает, что регион надежно защищен российской армией и его никогда не вернут под контроль Киева.Глава ДНР Денис Пушилин не раз заявлял, что республика верна курсу на присоединение к России. Рано или поздно цель будет достигнута. Причем ход спецоперации только укрепил решимость местных жителей.По мнению руководителя Крыма Сергея Аксенова, чем быстрее на освобожденных территориях пройдут референдумы, тем лучше. Полуостров окажет ДНР, ЛНР и другим регионам всю необходимую помощь. В том числе Аксенов пообещал поделиться опытом адаптации к российскому законодательству. С другой стороны, он не исключил, что новые территории присоединятся к России вообще без референдума.Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев выразил готовность помочь избиркомам Донбасса.Медлить нельзя"Этот шаг объективно назрел. Сегодня вся республика полностью под контролем России и сил ЛНР, люди хотят уверенности, для этого нужно перейти на статус Крыма, это их законное право", — сказал РИА Новости политолог Сергей Марков. При этом, добавил он, проводить голосование только в одной республике нельзя, потому что это может породить упаднические настроения на других освобожденных территориях."Крымский опыт говорит о том, что на Запад обращать внимания не надо. В Крыму голосование прошло идеально с точки зрения местного и международного права. Волеизъявление крымчан Запад проигнорировал. По сути, ЛНР и ДНР можно присоединить и без референдума, голосование нужно самим людям. Чтобы все видели: это их выбор", — подчеркнул Марков.Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков полагает, что ВСУ вряд ли попытаются захватить ЛНР или ДНР, однако усилят обстрелы после того, как республики станут частью России. "Чтобы отомстить. Причем цели будут выбирать не украинцы, а НАТО", — говорит Калмыков.Вопрос плебисцита нужно рассматривать с учетом военной и политической целесообразности, рассуждает редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Такого рода решения должны быть вписаны в общий контур задач СВО и в целом стратегии России на украинском треке", — отмечает он.Все эксперты сходятся во мнении, что стремление жителей освобожденных территорий побыстрее присоединиться к России — естественная реакция на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817929006.html

https://ria.ru/20220919/referendum-1817962210.html

https://ria.ru/20220919/lnr-1817964829.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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кирилл стремоусов, евгений балицкий, алексей чепа, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф