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Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник - РИА Новости, 19.09.2022
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Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник
Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник - РИА Новости, 19.09.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник
Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:36
2022-09-19T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
здоровье - общество
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КРАСНОГОРСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена."Тема объектов первичного звена хорошо знакома, во многих муниципалитетах мы строим поликлиники. Надеюсь, что все объекты мы завершим в срок", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он также добавил, что помимо строительства, важно уделять особое внимание подбору персонала медучреждений.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Здоровье - Общество
12:36 19.09.2022 (обновлено: 12:49 19.09.2022)
 

Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Правительство Московской области
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КРАСНОГОРСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена.
"Тема объектов первичного звена хорошо знакома, во многих муниципалитетах мы строим поликлиники. Надеюсь, что все объекты мы завершим в срок", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Он также добавил, что помимо строительства, важно уделять особое внимание подбору персонала медучреждений.

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