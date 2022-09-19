https://ria.ru/20220919/polikliniki-1817816867.html
Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник
Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник - РИА Новости, 19.09.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник
Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:36
2022-09-19T12:36
2022-09-19T12:49
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КРАСНОГОРСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена."Тема объектов первичного звена хорошо знакома, во многих муниципалитетах мы строим поликлиники. Надеюсь, что все объекты мы завершим в срок", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он также добавил, что помимо строительства, важно уделять особое внимание подбору персонала медучреждений.
https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789255214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Здоровье - Общество