https://ria.ru/20220919/polikliniki-1817816867.html

Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник

Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник - РИА Новости, 19.09.2022

Глава Подмосковья поручил уделить внимание строительству поликлиник

Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:36

2022-09-19T12:36

2022-09-19T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

здоровье - общество

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КРАСНОГОРСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Московской Андрей Воробьев области поручил уделить внимание строительству медицинских объектов первого звена."Тема объектов первичного звена хорошо знакома, во многих муниципалитетах мы строим поликлиники. Надеюсь, что все объекты мы завершим в срок", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он также добавил, что помимо строительства, важно уделять особое внимание подбору персонала медучреждений.

https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789255214.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, здоровье - общество