https://ria.ru/20220919/pogoda-1817757877.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:18

2022-09-19T08:18

2022-09-19T08:18

общество

александр синенко (политик)

москва

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, температура воздуха утром - плюс 13 - плюс 15, в течение дня будет понижаться: к вечеру - плюс 10 - плюс 12, по области - от плюс 10 до плюс 15. Ветер южной четверти, 8-13 метров в секунду, порывистый", - рассказал специалист.По его словам, атмосферное давление повысится до 732 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/koronavirus-1814866012.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр синенко (политик), москва