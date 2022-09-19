https://ria.ru/20220919/pogoda-1817757877.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:18
2022-09-19T08:18
2022-09-19T08:18
общество
александр синенко (политик)
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, температура воздуха утром - плюс 13 - плюс 15, в течение дня будет понижаться: к вечеру - плюс 10 - плюс 12, по области - от плюс 10 до плюс 15. Ветер южной четверти, 8-13 метров в секунду, порывистый", - рассказал специалист.По его словам, атмосферное давление повысится до 732 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220907/koronavirus-1814866012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр синенко (политик), москва
Общество, Александр Синенко (политик), Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают дожди и порывистый ветер
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, температура воздуха утром - плюс 13 - плюс 15, в течение дня будет понижаться: к вечеру - плюс 10 - плюс 12, по области - от плюс 10 до плюс 15. Ветер южной четверти, 8-13 метров в секунду, порывистый", - рассказал специалист.
По его словам, атмосферное давление повысится до 732 миллиметров ртутного столба.