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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:18
2022-09-19T08:18
общество
александр синенко (политик)
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, температура воздуха утром - плюс 13 - плюс 15, в течение дня будет понижаться: к вечеру - плюс 10 - плюс 12, по области - от плюс 10 до плюс 15. Ветер южной четверти, 8-13 метров в секунду, порывистый", - рассказал специалист.По его словам, атмосферное давление повысится до 732 миллиметров ртутного столба.
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общество, александр синенко (политик), москва
Общество, Александр Синенко (политик), Москва
08:18 19.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидают дожди и порывистый ветер

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, понижение температуры и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, температура воздуха утром - плюс 13 - плюс 15, в течение дня будет понижаться: к вечеру - плюс 10 - плюс 12, по области - от плюс 10 до плюс 15. Ветер южной четверти, 8-13 метров в секунду, порывистый", - рассказал специалист.
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7 сентября, 00:00Сказано в эфире
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По его словам, атмосферное давление повысится до 732 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоАлександр Синенко (политик)Москва
 
 
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