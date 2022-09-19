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Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022
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Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс
Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022
Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс
Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) отправятся с визитом в Россию, они также планируют посетить... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T23:11
2022-09-19T23:11
в мире
украина
россия
саксония-анхальт
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) отправятся с визитом в Россию, они также планируют посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сообщили представители фракции."Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ - доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд", - говорится в сообщении.Отмечается, что депутаты хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе.Как пояснили представители фракции, репрезентативный опрос парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт показал, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ необъективно информируют их о конфликте на Украине. Почти половина жителей федеральной земли считают освещение конфликта на Украине несбалансированным, добавили в АдГ."Чтобы получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу", - уточнили представители фракции.
https://ria.ru/20220915/germaniya-1817059114.html
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в мире, украина, россия, саксония-анхальт, альтернатива для германии (партия)
В мире, Украина, Россия, Саксония-Анхальт, Альтернатива для Германии (партия)
23:11 19.09.2022
 
Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс

Немецкие депутаты от АдГ отправятся с визитом в Россию и в восточную часть Украины

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) отправятся с визитом в Россию, они также планируют посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сообщили представители фракции.
"Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ - доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что депутаты хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе.
Как пояснили представители фракции, репрезентативный опрос парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт показал, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ необъективно информируют их о конфликте на Украине. Почти половина жителей федеральной земли считают освещение конфликта на Украине несбалансированным, добавили в АдГ.
"Чтобы получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу", - уточнили представители фракции.
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