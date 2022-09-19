https://ria.ru/20220919/poezdka-1818005936.html

Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс

Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс - РИА Новости, 19.09.2022

Немецкие депутаты от АдГ намерены посетить Россию и Донбасс

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) отправятся с визитом в Россию, они также планируют посетить... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T23:11

2022-09-19T23:11

2022-09-19T23:11

в мире

украина

россия

саксония-анхальт

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) отправятся с визитом в Россию, они также планируют посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сообщили представители фракции."Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ - доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд", - говорится в сообщении.Отмечается, что депутаты хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе.Как пояснили представители фракции, репрезентативный опрос парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт показал, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ необъективно информируют их о конфликте на Украине. Почти половина жителей федеральной земли считают освещение конфликта на Украине несбалансированным, добавили в АдГ."Чтобы получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу", - уточнили представители фракции.

https://ria.ru/20220915/germaniya-1817059114.html

https://ria.ru/20220908/germaniya-1815469652.html

украина

россия

саксония-анхальт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, саксония-анхальт, альтернатива для германии (партия)