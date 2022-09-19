https://ria.ru/20220919/podmoskove-1817784829.html

Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.09.2022

Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности

Все коммунальные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи с возможным усилением ветра, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:46

2022-09-19T10:46

2022-09-19T10:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Все коммунальные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи с возможным усилением ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Согласно справке ведомства, в понедельник на территории региона в течение дня ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду, местами - до 25 метров в секунду. Осадки и сильный ветер могут оказать негативное воздействие на коммунальную инфраструктуру Московской области."Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, МОС АВС, приведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находится мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению при возникновении технологических сбоев на объектах ЖКХ", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.

https://ria.ru/20220916/gazosnabzhenie-1817188063.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх