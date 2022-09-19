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Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
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Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне
Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне - РИА Новости, 19.09.2022
Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне
Книга-сборник пьес современных российских драматургов вышла в Барселоне на каталонском языке, книга является совместным проектом ГИТИС и Национального института РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:01
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Книга-сборник пьес современных российских драматургов вышла в Барселоне на каталонском языке, книга является совместным проектом ГИТИС и Национального института театра Барселоны, сообщает пресс-служба ГИТИС."В Барселоне вышла книга современной российской драматургии на каталанском языке. Это – вторая часть проекта Российского института театрального искусства – ГИТИС и Национального института театра Барселоны. В прошлом году ГИТИС издал книгу с пятью пьесами современных каталонских авторов", – говорится в сообщении.В сборник вошли произведения авторов разных поколений - пьесы Леонида Зорина "Адвокат" (2014), Александра Железцова "Рецессивный ген" (2000), Андрея Вишневского "Moskausee" (1999), Евгения Казачкова "Царь веник" (2009), Вадима Леванова "Кровавыя барыни Дарьи Салтыковой, московской столбовой дворянки, правдоподобное и елико возможное достоверное жизнеописание" (2009), Елены Исаевой "Я боюсь любви" (2009) и Ольги Михайловой "Бабушка" (2015). Составителем сборника и автором предисловия стал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Издание вышло в свет благодаря поддержке Русского дома в Барселоне.Как рассказали в ГИТИСе, работа над проектом шла два года. "Собирая эту книгу, хотелось представить каталонскому читателю пьесы российских драматургов разных поколений – и уже зрелых, умудрённых опытом и отчасти избалованных театральным успехом классиков, и тех молодых и талантливых, кто уверен, что нужны новые формы, ищет и выводит в своих пьесах новых героев, новые конфликты", – отметили в институте.Кроме того, ожидалось, что "под одной обложкой" соберутся пьесы живых авторов разных поколений, однако с этой целью справиться не удалось. "Сначала исключение было одно, потому что, представляя российскую драматургию, нельзя обойтись без очень важной для 90-х и начала 2000-х фигуры Вадима Леванова, который безвременно скончался в 2011 году. Уже во время работы над этой книгой умер классик советской и российской драматургии Леонид Генрихович Зорин", – объяснили в ГИТИС.Институт надеется, что в скором времени репертуар театров в Каталонии пополнят спектакли по пьесам российских драматургов.
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новости культуры, барселона (город), каталония
Культура, Новости культуры, Барселона (город), Каталония
18:01 19.09.2022 (обновлено: 18:21 19.09.2022)
 
Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне

Пьесы современных российских драматургов издали в Барселоне на каталонском языке

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в медиабанкЦентр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне
Центр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Книга-сборник пьес современных российских драматургов вышла в Барселоне на каталонском языке, книга является совместным проектом ГИТИС и Национального института театра Барселоны, сообщает пресс-служба ГИТИС.
"В Барселоне вышла книга современной российской драматургии на каталанском языке. Это – вторая часть проекта Российского института театрального искусства – ГИТИС и Национального института театра Барселоны. В прошлом году ГИТИС издал книгу с пятью пьесами современных каталонских авторов", – говорится в сообщении.
В сборник вошли произведения авторов разных поколений - пьесы Леонида Зорина "Адвокат" (2014), Александра Железцова "Рецессивный ген" (2000), Андрея Вишневского "Moskausee" (1999), Евгения Казачкова "Царь веник" (2009), Вадима Леванова "Кровавыя барыни Дарьи Салтыковой, московской столбовой дворянки, правдоподобное и елико возможное достоверное жизнеописание" (2009), Елены Исаевой "Я боюсь любви" (2009) и Ольги Михайловой "Бабушка" (2015). Составителем сборника и автором предисловия стал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Издание вышло в свет благодаря поддержке Русского дома в Барселоне.
Как рассказали в ГИТИСе, работа над проектом шла два года. "Собирая эту книгу, хотелось представить каталонскому читателю пьесы российских драматургов разных поколений – и уже зрелых, умудрённых опытом и отчасти избалованных театральным успехом классиков, и тех молодых и талантливых, кто уверен, что нужны новые формы, ищет и выводит в своих пьесах новых героев, новые конфликты", – отметили в институте.
Кроме того, ожидалось, что "под одной обложкой" соберутся пьесы живых авторов разных поколений, однако с этой целью справиться не удалось. "Сначала исключение было одно, потому что, представляя российскую драматургию, нельзя обойтись без очень важной для 90-х и начала 2000-х фигуры Вадима Леванова, который безвременно скончался в 2011 году. Уже во время работы над этой книгой умер классик советской и российской драматургии Леонид Генрихович Зорин", – объяснили в ГИТИС.
Институт надеется, что в скором времени репертуар театров в Каталонии пополнят спектакли по пьесам российских драматургов.
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