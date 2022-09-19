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В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей - РИА Новости, 19.09.2022
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В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей
В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей - РИА Новости, 19.09.2022
В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей
Несколько сотен сторонников партии "Шор" провели ночь на понедельник в палатках возле парламента и администрации президента Молдавии, они готовы протестовать,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:25
2022-09-19T09:25
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Несколько сотен сторонников партии "Шор" провели ночь на понедельник в палатках возле парламента и администрации президента Молдавии, они готовы протестовать, пока власть не уйдет в отставку, сообщила пресс-служба политсилы.Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест."Сотни граждан со всей страны остались прошлой ночью в палатках, установленных в "Городе перемен", несмотря на все препятствия со стороны правоохранительных органов по прекращению установки палаток, а также арест нескольких транспортных единиц, которые должны были привезти одеяла и спальные мешки для демонстрантов. В итоге протестующим удалось установить более 120 палаток перед зданиями администрации президента и парламента в центре столицы", - сообщила пресс-служба партии.Ночью протестующих навестили депутаты от партии. Жители палаточного городка заверили их, что намерены протестовать до тех пор, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы и избрано правительство, которое заботится о людях и решает их проблемы.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
09:25 19.09.2022
 
В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей

В центре Кишинева оппозиция установила палатки в которых переночевали сотни людей

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Несколько сотен сторонников партии "Шор" провели ночь на понедельник в палатках возле парламента и администрации президента Молдавии, они готовы протестовать, пока власть не уйдет в отставку, сообщила пресс-служба политсилы.
Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест.
"Сотни граждан со всей страны остались прошлой ночью в палатках, установленных в "Городе перемен", несмотря на все препятствия со стороны правоохранительных органов по прекращению установки палаток, а также арест нескольких транспортных единиц, которые должны были привезти одеяла и спальные мешки для демонстрантов. В итоге протестующим удалось установить более 120 палаток перед зданиями администрации президента и парламента в центре столицы", - сообщила пресс-служба партии.
Ночью протестующих навестили депутаты от партии. Жители палаточного городка заверили их, что намерены протестовать до тех пор, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы и избрано правительство, которое заботится о людях и решает их проблемы.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

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