https://ria.ru/20220919/palatki-1817767416.html

В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей

В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей - РИА Новости, 19.09.2022

В палаточном лагере в Кишиневе переночевали сотни людей

Несколько сотен сторонников партии "Шор" провели ночь на понедельник в палатках возле парламента и администрации президента Молдавии, они готовы протестовать,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:25

2022-09-19T09:25

2022-09-19T09:25

в мире

кишинев

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817691297_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_2fc92ee14909ee7129b52d4801709a25.jpg

КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Несколько сотен сторонников партии "Шор" провели ночь на понедельник в палатках возле парламента и администрации президента Молдавии, они готовы протестовать, пока власть не уйдет в отставку, сообщила пресс-служба политсилы.Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест."Сотни граждан со всей страны остались прошлой ночью в палатках, установленных в "Городе перемен", несмотря на все препятствия со стороны правоохранительных органов по прекращению установки палаток, а также арест нескольких транспортных единиц, которые должны были привезти одеяла и спальные мешки для демонстрантов. В итоге протестующим удалось установить более 120 палаток перед зданиями администрации президента и парламента в центре столицы", - сообщила пресс-служба партии.Ночью протестующих навестили депутаты от партии. Жители палаточного городка заверили их, что намерены протестовать до тех пор, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы и избрано правительство, которое заботится о людях и решает их проблемы.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html

https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817711975.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, молдавия