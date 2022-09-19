https://ria.ru/20220919/otnoshenie-1817750965.html

NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ

NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022

NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ

Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент газеты РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T04:22

2022-09-19T04:22

2022-09-19T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

владимир путин

россия

украина

соледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

соледар

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в мире, андрей марочко, владимир путин, россия, украина, соледар, вооруженные силы украины, днр