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NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/otnoshenie-1817750965.html
NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ
NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ
Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент газеты РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T04:22
2022-09-19T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
владимир путин
россия
украина
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия
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в мире, андрей марочко, владимир путин, россия, украина, соледар, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Владимир Путин, Россия, Украина, Соледар, Вооруженные силы Украины, ДНР
04:22 19.09.2022 (обновлено: 15:31 19.09.2022)
 
NYT рассказала об отношении жителей Соледара к ВСУ

NYT: жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ и отказываются эвакуироваться

© AFP 2022 / Aris MessinisЖительница Соледара покупает молоко на улице города
Жительница Соледара покупает молоко на улице города - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.
По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.

"Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. <…> Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил Геттлман.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы планомерно освобождают Соледар. В частности, они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоВладимир ПутинРоссияУкраинаСоледарВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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