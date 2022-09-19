https://ria.ru/20220919/osago-1818002854.html

Страховщик назвал причину вынужденных выплат по ОСАГО деньгами

Страховщик назвал причину вынужденных выплат по ОСАГО деньгами - РИА Новости, 19.09.2022

Страховщик назвал причину вынужденных выплат по ОСАГО деньгами

Среднестатистический пострадавший в ДТП водитель в настоящее время вынужден брать выплату по ОСАГО деньгами, а не получать ремонт на станции технического... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:32

2022-09-19T22:32

2022-09-19T22:32

авто

россия

альфастрахование

осаго

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_99b7123df1cdeef8b32c015f9fcfba96.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среднестатистический пострадавший в ДТП водитель в настоящее время вынужден брать выплату по ОСАГО деньгами, а не получать ремонт на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) из-за отсутствия запчастей, сказал на круглом столе "Импортозамещение в ОСАГО" в Общественной палате РФ директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти компании "АльфаСтрахование" Алексей Артамонов."Действительно, ситуация с запасными частями крайне напряженная. Могу сказать опыт нашей страховой компании. Мы, наверное, где-то начиная с марта-месяца, у нас практически нет действующих договоров со станциями техобслуживания, которые бы удовлетворяли требованиям закона об ОСАГО и подзаконных нормативных актов Банка России. Связано это с тем, что мы сомневаемся, выдавая направления, что этот ремонт осуществим в те сроки, которые нам предписаны законом", - сказал он.По его словам, страховщики должны по закону об ОСАГО обеспечить натуральный ремонт в течение 30 календарных дней, при этом на СТОА запчасти можно ждать порядка 60 рабочих дней, поэтому страховые компании и вынуждены выплачивать ущерб деньгами.Затем пострадавший вынужден каким-то образом самостоятельно пытаться бывшими в употреблении запчастями, "надеясь на честность той СТОА, с которой он имеет дело, пытаться как-то отремонтировать, либо, действительно, ждать", добавил страховщик.Он также обратил внимание, что одним из решений проблемы может быть использование бывших в употреблении запчастей в таком случае, как это происходит на Западе, однако и здесь возникает вопрос о необходимости сертификации таких запчастей. "Тут же встанет вопрос о качестве, безопасности участника дорожного движения, который с этими тормозами выедет на дорогу", - считает он.К сожалению, какой-то внятной системы сертификации подержанных запчастей или движения в сторону её подготовки тоже в настоящее время нет, заключил он.

https://ria.ru/20220714/osago-1802550211.html

https://ria.ru/20220913/osago-1816368718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, альфастрахование, осаго, общество