https://ria.ru/20220919/orenburzhe-1817800600.html

В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья"

В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья" - РИА Новости, 19.09.2022

В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья"

Более 220 спортсменов из 14 команд Приволжского федерального округа (ПФО) приняли участие в финале юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022",... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:48

2022-09-19T11:48

2022-09-19T11:48

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Более 220 спортсменов из 14 команд Приволжского федерального округа (ПФО) приняли участие в финале юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022", сообщает пресс-служба регионального правительства."За победу боролись 224 сильнейших спортсмена из 14 команд ПФО, а также впервые команды из Донецкой и Луганской народных республик. Все сборные являются победителями областных, республиканских и краевых этапов состязаний в своих регионах",- говорится в сообщении пресс-службы.Соревнования включали в себя выполнение ряда тактических нормативов: марш-бросок, преодоление зараженного участка, атака, преодоление минно-взрывного заграждения, оказание медицинской помощи и другие.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил важность проведения игры для Оренбуржья."Мы гордимся этой доброй традицией – принимать у себя окружной финал. Многие из вас уже не в первый раз приезжают в Оренбуржье, пробуют свои силы и достигают новых высот. Впервые в "Зарнице Поволжья" принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, которым мы очень рады. Это игра для сильных и настойчивых, она дает огромный опыт и закаляет характер. Вы – будущее России. Какую бы профессию вы не выбрали, мы хотим видеть вас здоровыми, целеустремленными и активными гражданами нашей страны", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20220915/futbol-1816996609.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, оренбургская область