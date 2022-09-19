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В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья" - РИА Новости, 19.09.2022
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В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья"
В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья" - РИА Новости, 19.09.2022
В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья"
Более 220 спортсменов из 14 команд Приволжского федерального округа (ПФО) приняли участие в финале юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022",... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:48
2022-09-19T11:48
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Более 220 спортсменов из 14 команд Приволжского федерального округа (ПФО) приняли участие в финале юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022", сообщает пресс-служба регионального правительства."За победу боролись 224 сильнейших спортсмена из 14 команд ПФО, а также впервые команды из Донецкой и Луганской народных республик. Все сборные являются победителями областных, республиканских и краевых этапов состязаний в своих регионах",- говорится в сообщении пресс-службы.Соревнования включали в себя выполнение ряда тактических нормативов: марш-бросок, преодоление зараженного участка, атака, преодоление минно-взрывного заграждения, оказание медицинской помощи и другие.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил важность проведения игры для Оренбуржья."Мы гордимся этой доброй традицией – принимать у себя окружной финал. Многие из вас уже не в первый раз приезжают в Оренбуржье, пробуют свои силы и достигают новых высот. Впервые в "Зарнице Поволжья" принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, которым мы очень рады. Это игра для сильных и настойчивых, она дает огромный опыт и закаляет характер. Вы – будущее России. Какую бы профессию вы не выбрали, мы хотим видеть вас здоровыми, целеустремленными и активными гражданами нашей страны", - сказал Паслер.
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денис паслер, оренбургская область
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область
11:48 19.09.2022
 

В Оренбуржье состоялся финал юнармейской игры "Зарница Поволжья"

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Финал юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022"
Финал юнармейской военно-спортивной игры Зарница Поволжья- 2022 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Финал юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022"
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Более 220 спортсменов из 14 команд Приволжского федерального округа (ПФО) приняли участие в финале юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья- 2022", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За победу боролись 224 сильнейших спортсмена из 14 команд ПФО, а также впервые команды из Донецкой и Луганской народных республик. Все сборные являются победителями областных, республиканских и краевых этапов состязаний в своих регионах",- говорится в сообщении пресс-службы.
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Соревнования включали в себя выполнение ряда тактических нормативов: марш-бросок, преодоление зараженного участка, атака, преодоление минно-взрывного заграждения, оказание медицинской помощи и другие.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил важность проведения игры для Оренбуржья.
"Мы гордимся этой доброй традицией – принимать у себя окружной финал. Многие из вас уже не в первый раз приезжают в Оренбуржье, пробуют свои силы и достигают новых высот. Впервые в "Зарнице Поволжья" принимают участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, которым мы очень рады. Это игра для сильных и настойчивых, она дает огромный опыт и закаляет характер. Вы – будущее России. Какую бы профессию вы не выбрали, мы хотим видеть вас здоровыми, целеустремленными и активными гражданами нашей страны", - сказал Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская область
 
 
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