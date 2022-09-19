https://ria.ru/20220919/obstrely-1817840644.html

Украинские войска обстреливают Новую Каховку

Украинские войска обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреливают Новую Каховку

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:26

2022-09-19T13:26

2022-09-19T13:31

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила четыре цели в воздухе, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram–канале администрации Новой Каховки.

https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, в мире, херсонская область