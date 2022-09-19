Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrely-1817840644.html
Украинские войска обстреливают Новую Каховку
Украинские войска обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреливают Новую Каховку
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:31
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815453441_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_159eeffa6ba847c773f1f0996d2a0589.jpg
ХЕРСОН, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила четыре цели в воздухе, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram–канале администрации Новой Каховки.
https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815453441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8473fa3f303949d778b19967999dc6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Херсонская область
13:26 19.09.2022 (обновлено: 13:31 19.09.2022)
 
Украинские войска обстреливают Новую Каховку

Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила четыре цели в воздухе, сообщает администрация города.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram–канале администрации Новой Каховки.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
09:39Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала