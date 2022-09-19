https://ria.ru/20220919/obstrely-1817840644.html
Украинские войска обстреливают Новую Каховку
Украинские войска обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреливают Новую Каховку
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:31
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги в четвертый раз за сутки, российская ПВО поразила четыре цели в воздухе, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram–канале администрации Новой Каховки.
https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Херсонская область
13:26 19.09.2022 (обновлено: 13:31 19.09.2022)
Украинские войска обстреливают Новую Каховку
Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО