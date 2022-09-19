ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку
ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку, Докучаевску и Макеевке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и Макеевка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.20, 8.23 и 8.35 украинские военные выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.
Ведомство также сообщает, что в 7.58 и 8.12 выпущено по три снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску и Червоногвардейскому району Макеевки со стороны украинских позиций.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.