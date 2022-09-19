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ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrely-1817774694.html
ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку
ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку - РИА Новости, 19.09.2022
ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку
Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:09
2022-09-19T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
макеевка
украина
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и Макеевка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.20, 8.23 и 8.35 украинские военные выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.Ведомство также сообщает, что в 7.58 и 8.12 выпущено по три снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску и Червоногвардейскому району Макеевки со стороны украинских позиций.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), днр, макеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР, Макеевка, Украина
10:09 19.09.2022
 
ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку, Докучаевску и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и Макеевка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.20, 8.23 и 8.35 украинские военные выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.
Ведомство также сообщает, что в 7.58 и 8.12 выпущено по три снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску и Червоногвардейскому району Макеевки со стороны украинских позиций.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
08:00
Украина превратилась в государство-террориста
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНРМакеевкаУкраина
 
 
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