https://ria.ru/20220919/obstrely-1817774694.html

ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку

ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку - РИА Новости, 19.09.2022

ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Донецк, Докучаевск и Макеевку

Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:09

2022-09-19T10:09

2022-09-19T10:09

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за один час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и по три снаряда по городам Докучаевск и Макеевка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.20, 8.23 и 8.35 украинские военные выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города.Ведомство также сообщает, что в 7.58 и 8.12 выпущено по три снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску и Червоногвардейскому району Макеевки со стороны украинских позиций.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр, макеевка, украина