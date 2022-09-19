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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:21
2022-09-19T19:21
2022-09-19T19:21
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.04 - населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, сцкк, нато, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, СЦКК, НАТО, Куйбышевский район, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров