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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrel-1817882145.html
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:26
2022-09-19T16:47
донецк (днр)
в мире
сцкк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
украина
нато
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее — Центр контроля за режимом прекращения огня)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15:13 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Местные СМИ также заявили о гибели трех продавцов на рынке "Сокол" в Кировском районе.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под него изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Кроме того, на вооружении украинских войск стоят дальнобойные гаубицы М777, поставленные Киеву из США. Технику такого типа ВСУ использовали для обстрела городов.
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донецк (днр), в мире, сцкк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, нато
Донецк (ДНР), В мире, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, НАТО
15:26 19.09.2022 (обновлено: 16:47 19.09.2022)
 
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли натовскими снарядами Киевский район Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек
Военнослужащие на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, где при обстреле со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибло 13 человек - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее — Центр контроля за режимом прекращения огня).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15:13 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Местные СМИ также заявили о гибели трех продавцов на рынке "Сокол" в Кировском районе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под него изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Кроме того, на вооружении украинских войск стоят дальнобойные гаубицы М777, поставленные Киеву из США. Технику такого типа ВСУ использовали для обстрела городов.

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