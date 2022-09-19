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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:26

2022-09-19T15:26

2022-09-19T16:47

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специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

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нато

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее — Центр контроля за режимом прекращения огня)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15:13 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Местные СМИ также заявили о гибели трех продавцов на рынке "Сокол" в Кировском районе.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под него изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Кроме того, на вооружении украинских войск стоят дальнобойные гаубицы М777, поставленные Киеву из США. Технику такого типа ВСУ использовали для обстрела городов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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