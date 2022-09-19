https://ria.ru/20220919/obstrel-1817875829.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.09.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, из-за которого погибли 13 мирных жителей, сообщил в понедельник штаб территориальной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:06

2022-09-19T15:06

2022-09-19T15:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

в мире

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, из-за которого погибли 13 мирных жителей, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Помимо погибших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Куйбышевского района Донецка ранены еще восемь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

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