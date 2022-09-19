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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.09.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, из-за которого погибли 13 мирных жителей, сообщил в понедельник штаб территориальной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:06
2022-09-19T15:06
2022-09-19T15:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, из-за которого погибли 13 мирных жителей, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Помимо погибших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Куйбышевского района Донецка ранены еще восемь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), В мире
15:06 19.09.2022 (обновлено: 15:13 19.09.2022)
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек
Штаб теробороны: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали восемь человек