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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Славное, Широкую Балку и Горловку, выпустив в общей сложности девять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Славное, Широкую Балку и Горловку, выпустив в общей сложности девять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Славное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.50 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Стирол, СЦКК
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Славное, Широкую Балку и Горловку