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Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrel-1817806060.html
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:08
2022-09-19T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, почти за 20 минут украинские войска обстреляли два района Донецка, Ясиноватую, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, НАТО
12:08 19.09.2022
 
Украинские военные обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, почти за 20 минут украинские войска обстреляли два района Донецка, Ясиноватую, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтиролСЦККНАТО
 
 
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