https://ria.ru/20220919/obstrel-1817806060.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:08

2022-09-19T12:08

2022-09-19T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, почти за 20 минут украинские войска обстреляли два района Донецка, Ясиноватую, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, сцкк, нато