https://ria.ru/20220919/obstrel-1817806060.html
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:08
2022-09-19T12:08
2022-09-19T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.27 обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, почти за 20 минут украинские войска обстреляли два района Донецка, Ясиноватую, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 19 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке