00:13 19.09.2022 (обновлено: 00:29 19.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров
Обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 23.40 Киев вновь открыл огонь по столице республики, применив два снаряда калибром 155 миллиметров. Уточняется, что обстрел шел в направлении Куйбышевского района города.
Кроме того, согласно сообщениям ведомства, в 20.40 атаке подверглась Ясиноватая (три снаряда калибром 155 миллиметров), в 21.00 — поселок Минеральное (три снаряда калибром 155 миллиметров).
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.