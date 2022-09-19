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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrel-1817743244.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное
Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:13
2022-09-19T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
красногоровка
украина
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 23.40 Киев вновь открыл огонь по столице республики, применив два снаряда калибром 155 миллиметров. Уточняется, что обстрел шел в направлении Куйбышевского района города.Кроме того, согласно сообщениям ведомства, в 20.40 атаке подверглась Ясиноватая (три снаряда калибром 155 миллиметров), в 21.00 — поселок Минеральное (три снаряда калибром 155 миллиметров).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220918/lnr-1817703965.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Красногоровка, Украина
00:13 19.09.2022 (обновлено: 00:29 19.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
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Обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

В 23.40 Киев вновь открыл огонь по столице республики, применив два снаряда калибром 155 миллиметров. Уточняется, что обстрел шел в направлении Куйбышевского района города.
Кроме того, согласно сообщениям ведомства, в 20.40 атаке подверглась Ясиноватая (три снаряда калибром 155 миллиметров), в 21.00 — поселок Минеральное (три снаряда калибром 155 миллиметров).
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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