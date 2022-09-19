https://ria.ru/20220919/obstrel-1817743244.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное

Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:13

2022-09-19T00:13

2022-09-19T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

красногоровка

украина

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 23.40 Киев вновь открыл огонь по столице республики, применив два снаряда калибром 155 миллиметров. Уточняется, что обстрел шел в направлении Куйбышевского района города.Кроме того, согласно сообщениям ведомства, в 20.40 атаке подверглась Ясиноватая (три снаряда калибром 155 миллиметров), в 21.00 — поселок Минеральное (три снаряда калибром 155 миллиметров).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220918/lnr-1817703965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

красногоровка

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, красногоровка, украина