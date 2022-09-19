https://ria.ru/20220919/novostroyki-1817805040.html
В Подмосковье поставили на учет 23 новостройки
В Подмосковье поставили на учет 23 новостройки - РИА Новости, 19.09.2022
В Подмосковье поставили на учет 23 новостройки
На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 23 объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:11
2022-09-19T12:11
2022-09-19T12:11
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 23 объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."Больше всего объектов получили кадастровые номера в Дмитровском городском округе – 8 таунхаусов в деревне Курово", - говорится в сообщении.Также кадастровые номера получили по 4 объекта в городских округах Красногорск и Люберцы, по 2 объекта в Одинцово и Ленинском городском округе. По 1 объекту поставили на учет в Электростали, Лосино-Петровском и Бронницах."Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220919/remont-1817795317.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), красногорск, люберцы, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Люберцы, Жилье