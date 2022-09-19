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Эксперт оценил слова Клинтона о перспективе членства России в НАТО - РИА Новости, 19.09.2022
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Эксперт оценил слова Клинтона о перспективе членства России в НАТО
Эксперт оценил слова Клинтона о перспективе членства России в НАТО - РИА Новости, 19.09.2022
Эксперт оценил слова Клинтона о перспективе членства России в НАТО
Все усилия России попасть в НАТО в 90-е сталкивались с жестким отпором, а пророссийское лобби в администрации США на момент президентства Билла Клинтона было... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:01
2022-09-19T11:01
политика
билл клинтон
генри киссинджер
россия
сша
нато
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все усилия России попасть в НАТО в 90-е сталкивались с жестким отпором, а пророссийское лобби в администрации США на момент президентства Билла Клинтона было еще слабее, чем сейчас, заявил РИА Новости политолог Борис Межуев, комментируя слова экс-президента США о том, что он предлагал России перспективу членства в НАТО.Ранее Клинтон заявил, что предлагал российским властям не только статус особого партнера НАТО, но и перспективу членства в альянсе, чтобы объединить усилия для противостояния будущим общим рискам. Он также заявил, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе."То, что России якобы предлагали перспективу членства в НАТО - это, конечно же, неправда. Был основополагающий акт Россия-НАТО, соглашение, но в альянс нас, конечно же, никто не звал. Уже в 1992 году об этом шла речь, и все усилия России попасть в НАТО, а они довольно много раз предпринимались, сталкивались с жестким отпором, хотя (президент РФ Владимир) Путин обращался к Клинтону по этому поводу", - сказал эксперт.Он пояснил, что еще до прихода Клинтона к власти о невозможности присоединения России к НАТО говорил Генри Киссинджер, и никто из действующих фигур администрации США этого не отрицал."Другое дело, что в период Клинтона действительно Россия переживала период демократизации, поэтому могли идти разговоры о присоединении России к НАТО, но оппозиция в администрации США была настолько мощной, российское лобби на тот момент было еще слабее, чем сейчас, никто там не заступался за Россию, и у Клинтона не было мотивов ни электоральных, ни политических такое благодеяние России делать", - подчеркнул Межуев.По его словам, оценка ситуации Клинтоном иллюзорна, поскольку отчуждение России от Запада началось с момента расширения НАТО на восток."Российская политическая элита в 90-е всячески пыталась себя утвердить в качестве приоритетного партнера Запада на евразийском пространстве, и это стало казаться возможным. Но потом стало понятно, что за это придется многим заплатить - особой позицией России по ближневосточному вопросу, экономическими контактами с той же Индией, позицией по Ирану и так далее. То есть собственное мнение России пришлось бы просто забыть и стать сателлитом Америки, как Австралия, Канада и Япония", - пояснил Межуев.Он добавил, что психологически это была бы тяжелая ситуация, поэтому Россия, не желая ссориться с Америкой, такую позицию принять не могла."Как только это стало ясно, процесс присоединения к НАТО новых территорий стал означать угрозу безопасности России, тем более после того как НАТО проявило себя в истории с расчленением Югославии. И единственная возможность удержать ситуацию заключалась в сохранении лимитрофной зоны нейтральных государств в качестве неприсоединившегося блока, чтобы была узкая зона нейтрального пояса", - отметил эксперт.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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политика, билл клинтон, генри киссинджер, россия, сша, нато
Политика, Билл Клинтон, Генри Киссинджер, Россия, США, НАТО
11:01 19.09.2022
 
Эксперт оценил слова Клинтона о перспективе членства России в НАТО

Политолог Межуев: все усилия России попасть в НАТО в 90-е годы находили отпор

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все усилия России попасть в НАТО в 90-е сталкивались с жестким отпором, а пророссийское лобби в администрации США на момент президентства Билла Клинтона было еще слабее, чем сейчас, заявил РИА Новости политолог Борис Межуев, комментируя слова экс-президента США о том, что он предлагал России перспективу членства в НАТО.
Ранее Клинтон заявил, что предлагал российским властям не только статус особого партнера НАТО, но и перспективу членства в альянсе, чтобы объединить усилия для противостояния будущим общим рискам. Он также заявил, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе.
"То, что России якобы предлагали перспективу членства в НАТО - это, конечно же, неправда. Был основополагающий акт Россия-НАТО, соглашение, но в альянс нас, конечно же, никто не звал. Уже в 1992 году об этом шла речь, и все усилия России попасть в НАТО, а они довольно много раз предпринимались, сталкивались с жестким отпором, хотя (президент РФ Владимир) Путин обращался к Клинтону по этому поводу", - сказал эксперт.
Он пояснил, что еще до прихода Клинтона к власти о невозможности присоединения России к НАТО говорил Генри Киссинджер, и никто из действующих фигур администрации США этого не отрицал.
"Другое дело, что в период Клинтона действительно Россия переживала период демократизации, поэтому могли идти разговоры о присоединении России к НАТО, но оппозиция в администрации США была настолько мощной, российское лобби на тот момент было еще слабее, чем сейчас, никто там не заступался за Россию, и у Клинтона не было мотивов ни электоральных, ни политических такое благодеяние России делать", - подчеркнул Межуев.
По его словам, оценка ситуации Клинтоном иллюзорна, поскольку отчуждение России от Запада началось с момента расширения НАТО на восток.
"Российская политическая элита в 90-е всячески пыталась себя утвердить в качестве приоритетного партнера Запада на евразийском пространстве, и это стало казаться возможным. Но потом стало понятно, что за это придется многим заплатить - особой позицией России по ближневосточному вопросу, экономическими контактами с той же Индией, позицией по Ирану и так далее. То есть собственное мнение России пришлось бы просто забыть и стать сателлитом Америки, как Австралия, Канада и Япония", - пояснил Межуев.
Он добавил, что психологически это была бы тяжелая ситуация, поэтому Россия, не желая ссориться с Америкой, такую позицию принять не могла.
"Как только это стало ясно, процесс присоединения к НАТО новых территорий стал означать угрозу безопасности России, тем более после того как НАТО проявило себя в истории с расчленением Югославии. И единственная возможность удержать ситуацию заключалась в сохранении лимитрофной зоны нейтральных государств в качестве неприсоединившегося блока, чтобы была узкая зона нейтрального пояса", - отметил эксперт.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

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