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Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
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Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае
Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае - РИА Новости, 19.09.2022
Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае
Первый фестиваль Олега Лундстрема, приуроченный к 100-летию российского джаза, пройдет с 20 сентября по 12 ноября в Забайкальском крае, сообщают организаторы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:23
2022-09-19T19:53
культура
олег лундстрем
игорь бутман
забайкальский край
чита
российский национальный оркестр
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый фестиваль Олега Лундстрема, приуроченный к 100-летию российского джаза, пройдет с 20 сентября по 12 ноября в Забайкальском крае, сообщают организаторы мероприятия.Осипов также отметил, что география фестиваля крайне обширна: события будут проходить на площадках Читы, Петровска-Забайкальского, Нерчинска, Забайкальска, Агинского и других городов, "на той территории, где уже почти 400 лет звучит русская культура"."Программа нашего фестиваля разбита на условные три блока: это джазовый блок, который пройдет в сентябре, блок классической музыки, которая относится к скрипичному, композиторскому и дирижерскому прошлому (Олега Лундстрема), и блок темы любви к Родине в искусстве", – отметил художественный руководитель фестиваля, скрипач Петр Лундстрем.Он также добавил, что на открытии фестиваля выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, а затем, 21 сентября, состоится джазовый гала-концерт "Оркестр имени Олега Лундстрема и друзья", на котором выступят различные исполнители, в том числе уроженцы Забайкальского края. Далее 23 сентября пройдет концерт Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема и состоится мировая премьера произведения "Бетховениана" композитора Сергея Казюлина."Это сюита из семи частей, составленная из разных частей произведений Бетховена. Бетховен вообще играет большую роль в нашей программе в целом, потому что это был, наряду с Чайковским и Шостаковичем, любимый композитор Олега Леонидовича Лундстрема", – рассказал Петр Лундстрем в ходе пресс-конференции.Другими яркими событиями фестиваля, по словам организаторов, станут: концерт "Молодость джаза", выступления Российского национального оркестра, спектакль "Прощание с Матерой" по мотивам повести Валентина Распутина, творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным, а также постановка "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова."Для нас это большое удовольствие, что мы сможем принять таких потрясающих людей в Чите", – заключил Петр Лундстрем.
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олег лундстрем, игорь бутман, забайкальский край, чита, российский национальный оркестр, новости культуры, музыка, джаз
Культура, Олег Лундстрем, Игорь Бутман, Забайкальский край, Чита, Российский национальный оркестр, Новости культуры, Музыка, джаз
19:23 19.09.2022 (обновлено: 19:53 19.09.2022)
 
Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае

Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема стартует 20 сентября в Забайкальском крае

© РИА Новости / Владимир АстапковичДжазовый ансамбль
Джазовый ансамбль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый фестиваль Олега Лундстрема, приуроченный к 100-летию российского джаза, пройдет с 20 сентября по 12 ноября в Забайкальском крае, сообщают организаторы мероприятия.
"Мы с большим удовольствием организовываем и будем принимать фестиваль. Я считаю крайне важным тот момент, в который он происходит… Великое, большое дело, что фестиваль имени патриарха, такого великого маэстро происходит на территории забайкальской земли, где он родился, где значительную часть жизни он провел", – сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник на пресс-конференции, посвященной фестивалю.
Осипов также отметил, что география фестиваля крайне обширна: события будут проходить на площадках Читы, Петровска-Забайкальского, Нерчинска, Забайкальска, Агинского и других городов, "на той территории, где уже почти 400 лет звучит русская культура".
"Программа нашего фестиваля разбита на условные три блока: это джазовый блок, который пройдет в сентябре, блок классической музыки, которая относится к скрипичному, композиторскому и дирижерскому прошлому (Олега Лундстрема), и блок темы любви к Родине в искусстве", – отметил художественный руководитель фестиваля, скрипач Петр Лундстрем.
Он также добавил, что на открытии фестиваля выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, а затем, 21 сентября, состоится джазовый гала-концерт "Оркестр имени Олега Лундстрема и друзья", на котором выступят различные исполнители, в том числе уроженцы Забайкальского края. Далее 23 сентября пройдет концерт Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема и состоится мировая премьера произведения "Бетховениана" композитора Сергея Казюлина.
"Это сюита из семи частей, составленная из разных частей произведений Бетховена. Бетховен вообще играет большую роль в нашей программе в целом, потому что это был, наряду с Чайковским и Шостаковичем, любимый композитор Олега Леонидовича Лундстрема", – рассказал Петр Лундстрем в ходе пресс-конференции.
Другими яркими событиями фестиваля, по словам организаторов, станут: концерт "Молодость джаза", выступления Российского национального оркестра, спектакль "Прощание с Матерой" по мотивам повести Валентина Распутина, творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным, а также постановка "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
"Для нас это большое удовольствие, что мы сможем принять таких потрясающих людей в Чите", – заключил Петр Лундстрем.

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КультураОлег ЛундстремИгорь БутманЗабайкальский крайЧитаРоссийский национальный оркестрНовости культурыМузыкаджаз
 
 
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