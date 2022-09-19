https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае

Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае - РИА Новости, 19.09.2022

Музыкальный фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкальском крае

Первый фестиваль Олега Лундстрема, приуроченный к 100-летию российского джаза, пройдет с 20 сентября по 12 ноября в Забайкальском крае, сообщают организаторы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:23

2022-09-19T19:23

2022-09-19T19:53

культура

олег лундстрем

игорь бутман

забайкальский край

чита

российский национальный оркестр

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771691264_0:243:2777:1805_1920x0_80_0_0_12eca6ee127dbcad6cbe2d983709aa84.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый фестиваль Олега Лундстрема, приуроченный к 100-летию российского джаза, пройдет с 20 сентября по 12 ноября в Забайкальском крае, сообщают организаторы мероприятия.Осипов также отметил, что география фестиваля крайне обширна: события будут проходить на площадках Читы, Петровска-Забайкальского, Нерчинска, Забайкальска, Агинского и других городов, "на той территории, где уже почти 400 лет звучит русская культура"."Программа нашего фестиваля разбита на условные три блока: это джазовый блок, который пройдет в сентябре, блок классической музыки, которая относится к скрипичному, композиторскому и дирижерскому прошлому (Олега Лундстрема), и блок темы любви к Родине в искусстве", – отметил художественный руководитель фестиваля, скрипач Петр Лундстрем.Он также добавил, что на открытии фестиваля выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, а затем, 21 сентября, состоится джазовый гала-концерт "Оркестр имени Олега Лундстрема и друзья", на котором выступят различные исполнители, в том числе уроженцы Забайкальского края. Далее 23 сентября пройдет концерт Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема и состоится мировая премьера произведения "Бетховениана" композитора Сергея Казюлина."Это сюита из семи частей, составленная из разных частей произведений Бетховена. Бетховен вообще играет большую роль в нашей программе в целом, потому что это был, наряду с Чайковским и Шостаковичем, любимый композитор Олега Леонидовича Лундстрема", – рассказал Петр Лундстрем в ходе пресс-конференции.Другими яркими событиями фестиваля, по словам организаторов, станут: концерт "Молодость джаза", выступления Российского национального оркестра, спектакль "Прощание с Матерой" по мотивам повести Валентина Распутина, творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным, а также постановка "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова."Для нас это большое удовольствие, что мы сможем принять таких потрясающих людей в Чите", – заключил Петр Лундстрем.

https://ria.ru/20220911/kobzon-1815637019.html

забайкальский край

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

олег лундстрем, игорь бутман, забайкальский край, чита, российский национальный оркестр, новости культуры, музыка, джаз