https://ria.ru/20220919/moskva-1817832239.html

Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло

Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло - РИА Новости, 19.09.2022

Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло

Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:06

2022-09-19T13:06

2022-09-19T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

отопительный сезон 2022-2023 в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816679732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97ceed4b6cd9bd61ea8b096c6174c46c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что отопительный сезон стартовал в Москве в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье."Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20220918/moskva-1817663518.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии