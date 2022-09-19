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Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло - РИА Новости, 19.09.2022
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Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло
Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло - РИА Новости, 19.09.2022
Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло
Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:06
2022-09-19T13:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что отопительный сезон стартовал в Москве в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье."Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Отопительный сезон 2022-2023 в России
13:06 19.09.2022
 

Почти 50% жилых домов и более 78% соцобъектов в Москве получают тепло

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что отопительный сезон стартовал в Москве в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье.
"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХОтопительный сезон 2022-2023 в России
 
 
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