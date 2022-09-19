https://ria.ru/20220919/mishustin-1817791024.html
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.09.2022
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:00
2022-09-19T11:00
2022-09-19T11:13
политика
михаил мишустин
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Оперативное совещание Мишустина с вице-премьерами
LIVE: Оперативное совещание Мишустина с вице-премьерами
2022-09-19T11:00
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PT3M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, видео
Политика, Михаил Мишустин
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
2022-09-19T11:00
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PT3M20S
11:00 19.09.2022 (обновлено: 11:13 19.09.2022)
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.