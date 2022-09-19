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Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.09.2022
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Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.09.2022
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 19.09.2022
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политика
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
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LIVE: Оперативное совещание Мишустина с вице-премьерами
LIVE: Оперативное совещание Мишустина с вице-премьерами
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политика, михаил мишустин, видео
Политика, Михаил Мишустин
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
2022-09-19T11:00
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11:00 19.09.2022 (обновлено: 11:13 19.09.2022)
 

Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция

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Глава правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
 
ПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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