https://ria.ru/20220919/matvienko-1817899928.html

Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"

Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей" - РИА Новости, 19.09.2022

Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"

Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:23

2022-09-19T16:23

2022-09-19T16:23

шоубиз

игорь матвиенко

яна чурикова

лариса долина

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". Далее продюсер рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с будущей звездой соцсетей. "Моя дочка Полина говорит: "Офигенная девочка из Ростова – Валя Карнавал". У нее было примерно два миллиона подписчиков в Tik-Tok. Я посмотрел: очень живая и хорошая. Я попросил Полину позвать ее в Москву. Отвезли ее на студию, послушали. Но тут случилась моя генеральная ошибка: нужно сразу было снять для нее квартиру, поселить в Москве, отдать учиться в мою Академию. Но ввиду моей занятости, она уехала обратно в Ростов, – рассказал продюсер. Матвиенко добавил, что "буквально через четыре месяца она взлетела", имея ввиду резкий взлет ее популярности в социальных сетях. Валя Карнавал стала широко известна не только благодаря TikTok, но и словесной перепалке с Ларисой Долиной в одном из YouTube-шоу. Народная артистка указала молодой исполнительнице, что та не попадает "ни в одну ноту" и что ей нужно учиться музыке. Карнавал возразила на это.

https://ria.ru/20220224/karnaval-1774756634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь матвиенко, яна чурикова, лариса долина