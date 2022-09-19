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Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей" - РИА Новости, 19.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220919/matvienko-1817899928.html
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей" - РИА Новости, 19.09.2022
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:23
2022-09-19T16:23
шоубиз
игорь матвиенко
яна чурикова
лариса долина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". Далее продюсер рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с будущей звездой соцсетей. "Моя дочка Полина говорит: "Офигенная девочка из Ростова – Валя Карнавал". У нее было примерно два миллиона подписчиков в Tik-Tok. Я посмотрел: очень живая и хорошая. Я попросил Полину позвать ее в Москву. Отвезли ее на студию, послушали. Но тут случилась моя генеральная ошибка: нужно сразу было снять для нее квартиру, поселить в Москве, отдать учиться в мою Академию. Но ввиду моей занятости, она уехала обратно в Ростов, – рассказал продюсер. Матвиенко добавил, что "буквально через четыре месяца она взлетела", имея ввиду резкий взлет ее популярности в социальных сетях. Валя Карнавал стала широко известна не только благодаря TikTok, но и словесной перепалке с Ларисой Долиной в одном из YouTube-шоу. Народная артистка указала молодой исполнительнице, что та не попадает "ни в одну ноту" и что ей нужно учиться музыке. Карнавал возразила на это.
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игорь матвиенко, яна чурикова, лариса долина
Шоубиз, Игорь Матвиенко, Яна Чурикова, Лариса Долина
16:23 19.09.2022
 
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"

Продюсер Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"

© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко
Председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей".
"Я считаю, что Валя Карнавал – великая певица, у нее блестящее будущее. Я знал ее, когда она еще не была Валей Карнавал", – сказал Матвиенко.
Далее продюсер рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с будущей звездой соцсетей.
"Моя дочка Полина говорит: "Офигенная девочка из Ростова – Валя Карнавал". У нее было примерно два миллиона подписчиков в Tik-Tok. Я посмотрел: очень живая и хорошая. Я попросил Полину позвать ее в Москву. Отвезли ее на студию, послушали. Но тут случилась моя генеральная ошибка: нужно сразу было снять для нее квартиру, поселить в Москве, отдать учиться в мою Академию. Но ввиду моей занятости, она уехала обратно в Ростов, – рассказал продюсер.
Матвиенко добавил, что "буквально через четыре месяца она взлетела", имея ввиду резкий взлет ее популярности в социальных сетях.
Валя Карнавал стала широко известна не только благодаря TikTok, но и словесной перепалке с Ларисой Долиной в одном из YouTube-шоу. Народная артистка указала молодой исполнительнице, что та не попадает "ни в одну ноту" и что ей нужно учиться музыке. Карнавал возразила на это.

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