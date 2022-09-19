https://ria.ru/20220919/matvienko-1817899928.html
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей" - РИА Новости, 19.09.2022
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:23
2022-09-19T16:23
2022-09-19T16:23
шоубиз
игорь матвиенко
яна чурикова
лариса долина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей". Далее продюсер рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с будущей звездой соцсетей. "Моя дочка Полина говорит: "Офигенная девочка из Ростова – Валя Карнавал". У нее было примерно два миллиона подписчиков в Tik-Tok. Я посмотрел: очень живая и хорошая. Я попросил Полину позвать ее в Москву. Отвезли ее на студию, послушали. Но тут случилась моя генеральная ошибка: нужно сразу было снять для нее квартиру, поселить в Москве, отдать учиться в мою Академию. Но ввиду моей занятости, она уехала обратно в Ростов, – рассказал продюсер. Матвиенко добавил, что "буквально через четыре месяца она взлетела", имея ввиду резкий взлет ее популярности в социальных сетях. Валя Карнавал стала широко известна не только благодаря TikTok, но и словесной перепалке с Ларисой Долиной в одном из YouTube-шоу. Народная артистка указала молодой исполнительнице, что та не попадает "ни в одну ноту" и что ей нужно учиться музыке. Карнавал возразила на это.
https://ria.ru/20220224/karnaval-1774756634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь матвиенко, яна чурикова, лариса долина
Шоубиз, Игорь Матвиенко, Яна Чурикова, Лариса Долина
Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
Продюсер Игорь Матвиенко назвал Валю Карнавал "великой певицей"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко в интервью Яне Чуриковой вспомнил о своем знакомстве с Валей Карнавал. Он назвал ее "великой певицей".
"Я считаю, что Валя Карнавал – великая певица, у нее блестящее будущее. Я знал ее, когда она еще не была Валей Карнавал", – сказал Матвиенко.
Далее продюсер рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с будущей звездой соцсетей.
"Моя дочка Полина говорит: "Офигенная девочка из Ростова – Валя Карнавал". У нее было примерно два миллиона подписчиков в Tik-Tok. Я посмотрел: очень живая и хорошая. Я попросил Полину позвать ее в Москву. Отвезли ее на студию, послушали. Но тут случилась моя генеральная ошибка: нужно сразу было снять для нее квартиру, поселить в Москве, отдать учиться в мою Академию. Но ввиду моей занятости, она уехала обратно в Ростов, – рассказал продюсер.
Матвиенко добавил, что "буквально через четыре месяца она взлетела", имея ввиду резкий взлет ее популярности в социальных сетях.
Валя Карнавал стала широко известна не только благодаря TikTok, но и словесной перепалке с Ларисой Долиной в одном из YouTube-шоу. Народная артистка указала молодой исполнительнице, что та не попадает "ни в одну ноту" и что ей нужно учиться музыке. Карнавал возразила на это.