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Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе - РИА Новости, 19.09.2022
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Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе
Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе - РИА Новости, 19.09.2022
Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе
Восстановительные работы развернули строители Новосибирской области в жилом квартале Мариуполя в ДНР, сообщает в понедельник правительство сибирского региона. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:56
2022-09-19T12:56
андрей травников
мариуполь
новосибирская область
донецкая народная республика
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НОВОСИБИРСК, 19 сен - РИА Новости. Восстановительные работы развернули строители Новосибирской области в жилом квартале Мариуполя в ДНР, сообщает в понедельник правительство сибирского региона."Под контролем министерства строительства Новосибирской области развернуты восстановительные работы в жилом квартале Мариуполя, подшефном нашему региону", - говорится в сообщении.И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что в данный момент идет первый этап восстановительных работ – обследование и оценка пострадавших в ходе военных действий зданий (13 жилых домов), а также расчистка объектов и вывоз мусора. Следующий этап – восстановление домов для комфортного и безопасного проживания жителей.Колмаков отметил, что объем работ большой, а сроки предельно сжатые. По его словам, необходимо максимально быстро восстановить дома, чтобы жители Мариуполя могли вернуться в свои квартиры.Как сообщалось, в августе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил пострадавший от боевых действий город Мариуполь и определил задачи по восстановлению жилых домов в одном из районов, который находится в зоне ответственности Новосибирской области.
https://realty.ria.ru/20220916/mariupol-1817245210.html
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андрей травников, мариуполь, новосибирская область, донецкая народная республика
Андрей Травников, Мариуполь, Новосибирская область, Донецкая Народная Республика
12:56 19.09.2022
 
Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе

Новосибирские строители развернули восстановительные работы в подшефном квартале Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСтроительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство жилых домов бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 сен - РИА Новости. Восстановительные работы развернули строители Новосибирской области в жилом квартале Мариуполя в ДНР, сообщает в понедельник правительство сибирского региона.
"Под контролем министерства строительства Новосибирской области развернуты восстановительные работы в жилом квартале Мариуполя, подшефном нашему региону", - говорится в сообщении.
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И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что в данный момент идет первый этап восстановительных работ – обследование и оценка пострадавших в ходе военных действий зданий (13 жилых домов), а также расчистка объектов и вывоз мусора. Следующий этап – восстановление домов для комфортного и безопасного проживания жителей.
"Сегодня в Мариуполе работает несколько подрядчиков из нашего региона, они привлекают местных специалистов для расчистки территории и вывоза мусора. Всего на этих работах занято порядка 100 человек, привлечено четыре единицы техники. С подшефного квартала уже вывезено более 210 тонн строительного мусора", - приводятся в сообщении слова чиновника.
Колмаков отметил, что объем работ большой, а сроки предельно сжатые. По его словам, необходимо максимально быстро восстановить дома, чтобы жители Мариуполя могли вернуться в свои квартиры.
Как сообщалось, в августе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил пострадавший от боевых действий город Мариуполь и определил задачи по восстановлению жилых домов в одном из районов, который находится в зоне ответственности Новосибирской области.
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