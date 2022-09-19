https://ria.ru/20220919/mariupol-1817826342.html

Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе

Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе - РИА Новости, 19.09.2022

Новосибирские строители развернули восстановительные работы в Мариуполе

Восстановительные работы развернули строители Новосибирской области в жилом квартале Мариуполя в ДНР, сообщает в понедельник правительство сибирского региона. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:56

2022-09-19T12:56

2022-09-19T12:56

андрей травников

мариуполь

новосибирская область

донецкая народная республика

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НОВОСИБИРСК, 19 сен - РИА Новости. Восстановительные работы развернули строители Новосибирской области в жилом квартале Мариуполя в ДНР, сообщает в понедельник правительство сибирского региона."Под контролем министерства строительства Новосибирской области развернуты восстановительные работы в жилом квартале Мариуполя, подшефном нашему региону", - говорится в сообщении.И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что в данный момент идет первый этап восстановительных работ – обследование и оценка пострадавших в ходе военных действий зданий (13 жилых домов), а также расчистка объектов и вывоз мусора. Следующий этап – восстановление домов для комфортного и безопасного проживания жителей.Колмаков отметил, что объем работ большой, а сроки предельно сжатые. По его словам, необходимо максимально быстро восстановить дома, чтобы жители Мариуполя могли вернуться в свои квартиры.Как сообщалось, в августе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил пострадавший от боевых действий город Мариуполь и определил задачи по восстановлению жилых домов в одном из районов, который находится в зоне ответственности Новосибирской области.

https://realty.ria.ru/20220916/mariupol-1817245210.html

https://realty.ria.ru/20220915/mariupol-1816916946.html

мариуполь

новосибирская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей травников, мариуполь, новосибирская область, донецкая народная республика