https://ria.ru/20220919/liviya-1817815024.html
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии - РИА Новости, 19.09.2022
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии
Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:32
2022-09-19T12:32
2022-09-19T12:43
в мире
ливия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - сказал Богданов журналистам"В ближайшее время вы узнаете и о назначении посла", - добавил Богданов.
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ливия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:32 19.09.2022 (обновлено: 12:43 19.09.2022)
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии
Замглавы МИД Богданов: российское посольство в Триполи откроется в ближайшее время
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - сказал Богданов журналистам
"В ближайшее время вы узнаете и о назначении посла", - добавил Богданов.