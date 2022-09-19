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МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии - РИА Новости, 19.09.2022
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МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии - РИА Новости, 19.09.2022
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии
Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:32
2022-09-19T12:43
в мире
ливия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - сказал Богданов журналистам"В ближайшее время вы узнаете и о назначении посла", - добавил Богданов.
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в мире, ливия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ливия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:32 19.09.2022 (обновлено: 12:43 19.09.2022)
 
МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии

Замглавы МИД Богданов: российское посольство в Триполи откроется в ближайшее время

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - сказал Богданов журналистам
"В ближайшее время вы узнаете и о назначении посла", - добавил Богданов.
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В миреЛивияРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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