https://ria.ru/20220919/liviya-1817815024.html

МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии

МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии - РИА Новости, 19.09.2022

МИД анонсировал скорое открытие посольства в Ливии

Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:32

2022-09-19T12:32

2022-09-19T12:43

в мире

ливия

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Триполи, скоро будет объявлено о назначении российского посла, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - сказал Богданов журналистам"В ближайшее время вы узнаете и о назначении посла", - добавил Богданов.

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

ливия

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, ливия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)