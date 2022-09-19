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Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды пройдут в Госдуме 29 сентября
Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды пройдут в Госдуме 29 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды пройдут в Госдуме 29 сентября
Совет Госдумы назначил открытые слушания в ГД по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:29
2022-09-19T17:29
2022-09-19T17:29
александр хинштейн
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лгбт-сообщество
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Совет Госдумы назначил открытые слушания в ГД по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн."Только что Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в ГД 29 сентября", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, госдума рф, общество, лгбт-сообщество
Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество, ЛГБТ-сообщество
Слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды пройдут в Госдуме 29 сентября
Совет Госдумы назначил открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября