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Официальный курс доллара на вторник составил 60,17 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,17 рубля - РИА Новости, 19.09.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 60,17 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,46 копейки, до 60,1662 рубля, курс евро - на 16,86 копейки, до 60,0426 рубля,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:09
2022-09-19T16:09
2022-09-19T16:09
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,46 копейки, до 60,1662 рубля, курс евро - на 16,86 копейки, до 60,0426 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курс доллара, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, доллар, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Курс доллара, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс рубля, Доллар, Рубль, евро, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на вторник составил 60,17 рубля
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на вторник, составил 60,17 рубля, евро — 60,04