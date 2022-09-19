https://ria.ru/20220919/koronavirus-1817798578.html

В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 4 115 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:39

2022-09-19T11:39

2022-09-19T11:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4 115 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 5 884 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 151 178 случаев коронавируса, выздоровели 2 918 445 человек, умерли 45 725 человек.

https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817337152.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы