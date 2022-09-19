https://ria.ru/20220919/koronavirus-1817798578.html
В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 4 115 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:39
2022-09-19T11:39
2022-09-19T11:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4 115 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 5 884 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 151 178 случаев коронавируса, выздоровели 2 918 445 человек, умерли 45 725 человек.
https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817337152.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f97db77673967600cff3c3eab395451c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В Москве за сутки госпитализировали 249 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4115 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек