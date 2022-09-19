https://ria.ru/20220919/kiev-1817898011.html

В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине

В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине - РИА Новости, 19.09.2022

В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине

Киев и Вашингтон не представили в Женеве доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:05

2022-09-19T16:05

2022-09-19T16:05

игорь кириллов

украина

киев

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Киев и Вашингтон не представили в Женеве доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В Женеве 5-9 сентября состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией."Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817839200.html

украина

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кириллов, украина, киев, вашингтон (штат)