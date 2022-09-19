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В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
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В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине
В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине
Киев и Вашингтон не представили в Женеве доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:05
2022-09-19T16:05
игорь кириллов
украина
киев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Киев и Вашингтон не представили в Женеве доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В Женеве 5-9 сентября состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией."Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась", - сказал Кириллов.
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игорь кириллов, украина, киев, вашингтон (штат)
Игорь Кириллов, Украина, Киев, Вашингтон (штат)
16:05 19.09.2022
 
В Минобороны России заявили об ухудшении эпидобстановки на Украине

Кириллов заявил, что Киев и Вашингтон не доказали улучшения эпидобстановки на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Киев и Вашингтон не представили в Женеве доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В Женеве 5-9 сентября состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией.
"Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась", - сказал Кириллов.

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