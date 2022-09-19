Херсонские власти заявили о курсе на вхождение в состав России
Сальдо: курс Херсонской области на вхождение в состав России остается неизменным
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Курс Херсонской области на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо в своем первом заявлении после того, как в понедельник вернулся к работе после экстренной госпитализации и лечения.
"Курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным", - сказал Сальдо, слова которого приводит его пресс-служба.
Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение было опубликовано в Telegram-канале администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.