https://ria.ru/20220919/kemerovo-1817754717.html

Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области

Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области - РИА Новости, 19.09.2022

Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области

Должность председателя правительства Кузбасса займет глава города Кемерово Илья Середюк, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T07:24

2022-09-19T07:24

2022-09-19T08:00

политика

илья середюк

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Должность председателя правительства Кузбасса займет глава города Кемерово Илья Середюк, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.Ранее сообщалось, что 5 августа председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.Также глава региона поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.

https://ria.ru/20220802/krasnoyarsk-1806571649.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/adygeya-1815982188.html

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политика, илья середюк, кемерово, кемеровская область