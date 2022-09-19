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Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области - РИА Новости, 19.09.2022
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Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области
Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области - РИА Новости, 19.09.2022
Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области
Должность председателя правительства Кузбасса займет глава города Кемерово Илья Середюк, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T07:24
2022-09-19T08:00
политика
илья середюк
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Должность председателя правительства Кузбасса займет глава города Кемерово Илья Середюк, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.Ранее сообщалось, что 5 августа председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.Также глава региона поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.
https://ria.ru/20220802/krasnoyarsk-1806571649.html
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политика, илья середюк, кемерово, кемеровская область
Политика, Илья Середюк, Кемерово, Кемеровская область
07:24 19.09.2022 (обновлено: 08:00 19.09.2022)
 
Мэр Кемерово займет должность председателя правительства области

Середюк покинет пост мэра Кемерово и займет должность председателя правительства области

© Фото : Администрация города КемеровоИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Администрация города Кемерово
Илья Середюк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Должность председателя правительства Кузбасса займет глава города Кемерово Илья Середюк, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Ранее сообщалось, что 5 августа председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.
"Должность председателя правительства Кузбасса займет глава Кемерово Илья Середюк… Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города. Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями. Начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы города Кемерово поручаю в кратчайшие сроки", — написал Цивилев.
Также глава региона поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.
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Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.
С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.
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ПолитикаИлья СередюкКемеровоКемеровская область
 
 
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