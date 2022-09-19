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Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками

Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками - РИА Новости, 19.09.2022

Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками

Россия не находится в изоляции, это предрассудки "неосведомленных" людей, заявил в понедельник посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:45

2022-09-19T14:45

2022-09-19T14:54

политика

мозамбик

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия не находится в изоляции, это предрассудки "неосведомленных" людей, заявил в понедельник посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха."Так говорят неосведомленные люди, это предрассудки. Россия не находится в изоляции. Я, посол Мозамбика, и я здесь, у нас хорошие отношения с Россией. Мы боремся за лучший мир, так что нет, Россия не находится в изоляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи иностранных послов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Министр иностранных дел России в понедельник провел закрытую встречу с иностранными послами, на которой рассказал главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

мозамбик

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, мозамбик, россия, санкции в отношении россии