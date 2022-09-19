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Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками - РИА Новости, 19.09.2022
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Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками
Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками - РИА Новости, 19.09.2022
Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками
Россия не находится в изоляции, это предрассудки "неосведомленных" людей, заявил в понедельник посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:45
2022-09-19T14:54
политика
мозамбик
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия не находится в изоляции, это предрассудки "неосведомленных" людей, заявил в понедельник посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха."Так говорят неосведомленные люди, это предрассудки. Россия не находится в изоляции. Я, посол Мозамбика, и я здесь, у нас хорошие отношения с Россией. Мы боремся за лучший мир, так что нет, Россия не находится в изоляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи иностранных послов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Министр иностранных дел России в понедельник провел закрытую встречу с иностранными послами, на которой рассказал главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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политика, мозамбик, россия, санкции в отношении россии
Политика, Мозамбик, Россия, Санкции в отношении России
14:45 19.09.2022 (обновлено: 14:54 19.09.2022)
 
Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками

Посол Мозамбика Муария Катупха: об изоляции России говорят неосведомленные люди

© Фото : Посольство Республики Мозамбик в РФПосол Республики Мозамбик в РФ Жузе Матеуш Муария Катупха
Посол Республики Мозамбик в РФ Жузе Матеуш Муария Катупха - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Посольство Республики Мозамбик в РФ
Посол Республики Мозамбик в РФ Жузе Матеуш Муария Катупха. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия не находится в изоляции, это предрассудки "неосведомленных" людей, заявил в понедельник посол Республики Мозамбик в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха.
"Так говорят неосведомленные люди, это предрассудки. Россия не находится в изоляции. Я, посол Мозамбика, и я здесь, у нас хорошие отношения с Россией. Мы боремся за лучший мир, так что нет, Россия не находится в изоляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи иностранных послов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел России в понедельник провел закрытую встречу с иностранными послами, на которой рассказал главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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