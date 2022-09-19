https://ria.ru/20220919/informirovanie-1817925140.html

Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях

Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях - РИА Новости, 19.09.2022

Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проконтролировать качество навигации горожан к местам временного размещения в случае возникновения... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:32

2022-09-19T17:32

2022-09-19T17:32

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проконтролировать качество навигации горожан к местам временного размещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассмотрел ход исполнения поручений по обеспечению доступа жителей многоквартирных домов к местам укрытия при возникновении чрезвычайных ситуаций.Сообщается, что после введения в регионе "желтого" уровня опасности управляющие компании региона усилили контроль за доступом в подвальные помещения. На постоянной основе ключи от подвалов хранятся в офисах УК, у дворников, а также у собственников квартир.Между тем, по данным областного министерства ЖКХ, из почти 6 тысяч многоквартирных домов около 2 тысяч либо не имеют подвалов, либо они непригодны для временного размещения из-за антисанитарного состояния, пояснили в пресс-службе."По 1759 таким зданиям прорабатывается вопрос об альтернативных местах для размещения жителей - в соседних домах, торговых центрах, офисных комплексах, в паркингах. Продолжается работа с управляющими компаниями по приведению подвалов в надлежащее состояние, а также по подготовке и размещению корректной информации", - рассказала, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова.Гладков подчеркнул, что для жителей домов, в которых нет возможности временного размещения при ЧС, должна быть создана схема оперативной навигации к альтернативным помещениям. Губернатор поручил на постоянной основе контролировать качество информирования людей.К настоящему моменту, отвечая на запросы жителей многоквартирных домов, региональное министерство ЖКХ уже разработало единый формат информирования горожан о порядке доступа в подвалы, маршрутах прохода к ним и ответственных за хранение ключей. Администрации районов и управляющие компании обязаны в ближайшие время разместить обновленные объявления во всех муниципальных образованиях области, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20220902/gladkov-1814148902.html

https://ria.ru/20220831/belgorod-1813463833.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html

белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков