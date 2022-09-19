Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220919/informirovanie-1817925140.html
Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях
Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях - РИА Новости, 19.09.2022
Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проконтролировать качество навигации горожан к местам временного размещения в случае возникновения... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:32
2022-09-19T17:32
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_0711945c8c7c8741aeb1ad760bde3e1a.jpg
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проконтролировать качество навигации горожан к местам временного размещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассмотрел ход исполнения поручений по обеспечению доступа жителей многоквартирных домов к местам укрытия при возникновении чрезвычайных ситуаций.Сообщается, что после введения в регионе "желтого" уровня опасности управляющие компании региона усилили контроль за доступом в подвальные помещения. На постоянной основе ключи от подвалов хранятся в офисах УК, у дворников, а также у собственников квартир.Между тем, по данным областного министерства ЖКХ, из почти 6 тысяч многоквартирных домов около 2 тысяч либо не имеют подвалов, либо они непригодны для временного размещения из-за антисанитарного состояния, пояснили в пресс-службе."По 1759 таким зданиям прорабатывается вопрос об альтернативных местах для размещения жителей - в соседних домах, торговых центрах, офисных комплексах, в паркингах. Продолжается работа с управляющими компаниями по приведению подвалов в надлежащее состояние, а также по подготовке и размещению корректной информации", - рассказала, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова.Гладков подчеркнул, что для жителей домов, в которых нет возможности временного размещения при ЧС, должна быть создана схема оперативной навигации к альтернативным помещениям. Губернатор поручил на постоянной основе контролировать качество информирования людей.К настоящему моменту, отвечая на запросы жителей многоквартирных домов, региональное министерство ЖКХ уже разработало единый формат информирования горожан о порядке доступа в подвалы, маршрутах прохода к ним и ответственных за хранение ключей. Администрации районов и управляющие компании обязаны в ближайшие время разместить обновленные объявления во всех муниципальных образованиях области, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20220902/gladkov-1814148902.html
https://ria.ru/20220831/belgorod-1813463833.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50e4a8837dc3db77b49f6a21551d66de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
17:32 19.09.2022
 
Гладков поручил проверить информирование белгородцев о временных укрытиях

Гладков поручил следить за качеством информирования белгородцев о временных укрытиях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проконтролировать качество навигации горожан к местам временного размещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассмотрел ход исполнения поручений по обеспечению доступа жителей многоквартирных домов к местам укрытия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт культурной программе фестиваля Белгород в цвету
2 сентября, 21:20Белгородская область
Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"
Сообщается, что после введения в регионе "желтого" уровня опасности управляющие компании региона усилили контроль за доступом в подвальные помещения. На постоянной основе ключи от подвалов хранятся в офисах УК, у дворников, а также у собственников квартир.
Между тем, по данным областного министерства ЖКХ, из почти 6 тысяч многоквартирных домов около 2 тысяч либо не имеют подвалов, либо они непригодны для временного размещения из-за антисанитарного состояния, пояснили в пресс-службе.
"По 1759 таким зданиям прорабатывается вопрос об альтернативных местах для размещения жителей - в соседних домах, торговых центрах, офисных комплексах, в паркингах. Продолжается работа с управляющими компаниями по приведению подвалов в надлежащее состояние, а также по подготовке и размещению корректной информации", - рассказала, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова.
Белгород - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:02Белгородская область
В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air
Гладков подчеркнул, что для жителей домов, в которых нет возможности временного размещения при ЧС, должна быть создана схема оперативной навигации к альтернативным помещениям. Губернатор поручил на постоянной основе контролировать качество информирования людей.
К настоящему моменту, отвечая на запросы жителей многоквартирных домов, региональное министерство ЖКХ уже разработало единый формат информирования горожан о порядке доступа в подвалы, маршрутах прохода к ним и ответственных за хранение ключей. Администрации районов и управляющие компании обязаны в ближайшие время разместить обновленные объявления во всех муниципальных образованиях области, добавили в правительстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в открытии новой школы Формула успеха в Таврово-4 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 14:30Белгородская область
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала