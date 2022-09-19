https://ria.ru/20220919/granty-1817783958.html

Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП

Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП - РИА Новости, 19.09.2022

Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП

Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:44

2022-09-19T10:44

2022-09-19T10:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

фонд развития промышленности

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 миллионов рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.В ведомстве напомнили, что получить грант в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств могут производственные предприятия, зарегистрированные и работающие в Московской области не менее 2 лет.

https://ria.ru/20220914/stroitelstvo-1816795176.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), фонд развития промышленности, центральный банк рф (цб рф)