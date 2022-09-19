Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
"По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 миллионов рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
В ведомстве напомнили, что получить грант в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств могут производственные предприятия, зарегистрированные и работающие в Московской области не менее 2 лет.
"За счет гранта можно возместить часть затрат по новым кредитам, а также при получении очередного транша в рамках уже имеющейся кредитной линии, открытой после 20 апреля этого года. Гранты выделяются по кредитам от 10 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия.