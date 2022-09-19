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Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП - РИА Новости, 19.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220919/granty-1817783958.html
Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП
Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП - РИА Новости, 19.09.2022
Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП
Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:44
2022-09-19T10:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фонд развития промышленности
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 миллионов рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.В ведомстве напомнили, что получить грант в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств могут производственные предприятия, зарегистрированные и работающие в Московской области не менее 2 лет.
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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности, центральный банк рф (цб рф)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фонд развития промышленности, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:44 19.09.2022
 

Свыше 30 грантов получат компании Подмосковья от регионального ФРП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области предоставит 33 гранта для 24 предприятий региона на общую суммы свыше 135 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
"По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 миллионов рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
В ведомстве напомнили, что получить грант в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств могут производственные предприятия, зарегистрированные и работающие в Московской области не менее 2 лет.
"За счет гранта можно возместить часть затрат по новым кредитам, а также при получении очередного транша в рамках уже имеющейся кредитной линии, открытой после 20 апреля этого года. Гранты выделяются по кредитам от 10 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия.

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