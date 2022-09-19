https://ria.ru/20220919/gosudarstvennost-1817987996.html

Мезенцев : у России и Белоруссии истоки единой государственности

Мезенцев : у России и Белоруссии истоки единой государственности - РИА Новости, 19.09.2022

Мезенцев : у России и Белоруссии истоки единой государственности

Открытие экспозиции документов по случаю 250-летия воссоединения России и Белоруссии носит глубоко символичный смысл, который возвращает нас к истокам единой... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T21:21

2022-09-19T21:21

2022-09-19T21:21

союзное государство

россия

белоруссия

европа

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Открытие экспозиции документов по случаю 250-летия воссоединения России и Белоруссии носит глубоко символичный смысл, который возвращает нас к истокам единой государственности, становлению исторического прошлого, которое сегодня позволяет нам на едином фундаменте поддерживать особые братские взаимовыгодные отношения в рамках Союзного государства, заявил на торжественном открытии экспозиции в доме приемов МИД России Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Говоря об отношениях России и Белоруссии Мезенцев процитировал слова президента Белоруссии, который дал "точные и смелые, мужественные ответы на вопросы, которые пытаются нам задавать из Европы в отношении этапов становления и развития белорусского народа и белорусской государственности".Госсекретарь отметил, что эти слова выражают единую позицию двух дружественных стран в защите исторической правды, "которая для тех, которые наблюдают за нами не совсем добрыми глазами, является уроком и примером как можно на фундаменте единой истории выстраивать взаимовыгодные, искренние и товарищеские отношения друг с другом".Мезенцев обратил внимание на то, что история русского и белорусского народа перекликаются и тесно связаны. В качестве примера он привел Симеона Полоцкого, который был наставником детей русского царя Алексея Михайловича от Марии Милославской: Фёдора, Ивана, Софьи, и их единокровного брата Петра от Нарышкиной.Госсекретарь напомнил о еще одном примере совместной работы России и Белоруссии - о первом издании "Библиотеки Союзного государства" – книге "Защищая Отечество", посвященной 210-летию со дня Бородинского сражения. Подарочный экземпляр госсекретарь подарил одному из инициаторов выпуска издания – министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

https://ria.ru/20220907/kultura-1815235751.html

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белоруссия

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Алёна Пава

россия, белоруссия, европа, дмитрий мезенцев