12:39 19.09.2022 (обновлено: 13:22 19.09.2022)
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену
ВС ЛНР приговорил сотрудника патрульной базы миссии ОБСЕ к 13 годам за госизмену
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске
Бывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
"Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.
В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.
Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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