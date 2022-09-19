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Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022
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Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену
Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:39
2022-09-19T13:22
в мире
обсе
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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"Лишение свободы сроком на 13 лет": суд ЛНР вынес приговор сотруднику ОБСЕ
Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.
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в мире, обсе, луганская народная республика, смм обсе
В мире, ОБСЕ, Луганская Народная Республика, СММ ОБСЕ
12:39 19.09.2022 (обновлено: 13:22 19.09.2022)
 
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

ВС ЛНР приговорил сотрудника патрульной базы миссии ОБСЕ к 13 годам за госизмену

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске
Бывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Бывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
"Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.
В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.
Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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В миреОБСЕЛуганская Народная РеспубликаСММ ОБСЕ
 
 
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