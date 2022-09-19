https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817815373.html

Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022

Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:39

2022-09-19T12:39

2022-09-19T13:22

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.В апреле текущего года в ЛНР и ДНР заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации.Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html

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"Лишение свободы сроком на 13 лет": суд ЛНР вынес приговор сотруднику ОБСЕ Верховный суд Луганской Народной республики приговорил в понедельник ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья. 2022-09-19T12:39 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, обсе, луганская народная республика, смм обсе