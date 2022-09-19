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Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2022
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Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2022
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов
Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:25
2022-09-19T15:25
экономика
германия
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ."Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", - говорится в отчёте регулятора.Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там проводится плановое техническое обслуживание. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
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экономика, германия
Экономика, Германия
15:25 19.09.2022
 
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов

Федеральное сетевое агентство ФРГ: уровень заполненности газохранилищ достиг 89,67%

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", - говорится в отчёте регулятора.
Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там проводится плановое техническое обслуживание. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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