https://ria.ru/20220919/gazokhranilischa-1817881124.html

Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов

Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2022

Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов

Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:25

2022-09-19T15:25

2022-09-19T15:25

экономика

германия

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ."Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", - говорится в отчёте регулятора.Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там проводится плановое техническое обслуживание. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.

https://ria.ru/20220910/gaz-1815874030.html

германия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, германия