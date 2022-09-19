https://ria.ru/20220919/gazokhranilischa-1817881124.html
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2022
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов
Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:25
2022-09-19T15:25
2022-09-19T15:25
экономика
германия
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ."Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", - говорится в отчёте регулятора.Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там проводится плановое техническое обслуживание. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
https://ria.ru/20220910/gaz-1815874030.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия
Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ на 90 процентов
Федеральное сетевое агентство ФРГ: уровень заполненности газохранилищ достиг 89,67%
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 89,67%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", - говорится в отчёте регулятора.
Уровень газа в хранилище в Редене по-прежнему составляет 74,63%. Показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там проводится плановое техническое обслуживание. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.
Германия
ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.