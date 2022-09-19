https://ria.ru/20220919/gaz-1817873687.html

ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России

ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России - РИА Новости, 19.09.2022

ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России

В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:58

2022-09-19T14:58

2022-09-19T14:58

эрик мамер

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге."Мы никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ", - сказал он.

https://ria.ru/20220919/gaz-1817769166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эрик мамер, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире