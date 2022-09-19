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ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России - РИА Новости, 19.09.2022
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ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России - РИА Новости, 19.09.2022
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России
В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:58
2022-09-19T14:58
эрик мамер
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге."Мы никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ", - сказал он.
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эрик мамер, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Эрик Мамер, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
14:58 19.09.2022
 
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России

В ЕК заявили, что один источник газа не сможет заменить топливо из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
"Мы никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ", - сказал он.

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