https://ria.ru/20220919/gaz-1817873687.html
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России - РИА Новости, 19.09.2022
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России
В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:58
2022-09-19T14:58
2022-09-19T14:58
эрик мамер
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В Евросоюзе не ждут, что какой-либо один источник газа мог бы заменить российское "голубое топливо", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге."Мы никогда не говорили, что какой-либо отдельный источник сам по себе заменил бы российский газ", - сказал он.
https://ria.ru/20220919/gaz-1817769166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эрик мамер, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Эрик Мамер, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС не ждет, что какой-либо один источник газа заменит топливо из России
В ЕК заявили, что один источник газа не сможет заменить топливо из России