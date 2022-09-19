https://ria.ru/20220919/garantiya-1817752518.html
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о гарантиях на автомобили Lada
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о гарантиях на автомобили Lada - РИА Новости, 19.09.2022
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о гарантиях на автомобили Lada
Гарантия на новые автомобили Ladа - до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T05:57
2022-09-19T05:57
2022-09-19T05:57
авто
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гарантия на новые автомобили Ladа - до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."В нее, естественно, входят и дефекты покраски, если они будут объективно проявлены. Гарантия от сквозной коррозии металла – 6 лет. Мы же знаем, что иногда есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Кто-то может, что называется, просверлить дырочку в обшивке космического аппарата, и все пойдет не так", - добавил Соколов, отвечая на вопрос о гарантии от коррозии."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220918/lada-1817619683.html
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авто, максим соколов, автоваз
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о гарантиях на автомобили Lada
Президент "АвтоВАЗа": гарантия на Lada действует до трех лет или до 100 тысяч км пробега
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гарантия на новые автомобили Ladа - до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Мы даем гарантию на автомобиль в целом: до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, как стандарт у многих других производителей", - сказал он.
"В нее, естественно, входят и дефекты покраски, если они будут объективно проявлены. Гарантия от сквозной коррозии металла – 6 лет. Мы же знаем, что иногда есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Кто-то может, что называется, просверлить дырочку в обшивке космического аппарата, и все пойдет не так", - добавил Соколов, отвечая на вопрос о гарантии от коррозии.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
и Ижевске
. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).