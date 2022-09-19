11:15 19.09.2022 (обновлено: 11:59 19.09.2022)
Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля открыл смотр "Новый сезон"
Кинофестиваль "Новый сезон" открылся фильмом-притчей о Голиафе Адильхана Ержанова
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
СОЧИ, 19 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" открылся фильмом-лауреатом Венецианского кинофестиваля "Голиаф" Адильхана Ержанова.
События притчи происходят в поселке Каратас. Это своеобразное антидемократическое государство в миниатюре. Власть здесь — у криминального авторитета Пошаева. Любого, кто осмелится перечить ему, ждет наказание. Как жену бедняка Арзу: она пишет заявление в полицию из-за происходящего беспредела, но оно попадает в руки Пошаева, и тот ее убивает.
Диктатор создает свой социальный строй: борется с наркотрафиком, вершит правосудие вместо полицейских, прогоняет иностранных инвесторов, которые хотят сотрудничать с местным заводом.
Но оказывается, что потерянный Арзу — не единственный, кто втайне не согласен с тем, что происходит.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из фильма "Голиаф"
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Кадр из фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
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Кадр из фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Картина отсылает не только к притче о Давиде и Голиафе, но и к трактату Никколо Макиавелли "Государь". Одна цитата итальянского философа использована в эпиграфе, другая — в эпилоге ленты.
Интересно, что Пошаев практически дословно повторяет мысли Макиавелли о том, каким должен быть правитель. Но, по мнению персонажа, демократия — это лицемерие, а достойны внимания только власть, мощь. Поэтому его удивляет изменение привычной расстановки сил.
На грани "Дюны" и вестерна
Каждая сцена становится бенефисом главных действующих лиц: будь то немногословные ситуации, монологи или фрагменты с акцентом на эмоциях.
Действие разворачивается в пустынных степных пейзажах. Отчасти они напоминают загадочные пески "Дюны", а с другой стороны — отсылают к вестернам, где лаконичная природа становится отдельным персонажем.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Герои фильма "Голиаф"
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Герои фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сцена из фильма "Голиаф"
2 из 2
Сцена из фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 2
Герои фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 2
Сцена из фильма "Голиаф"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сюрреалистичности "Голиафу" придает медитативная электронная музыка и общий темп: он держит в напряжении, не позволяя отвлекаться от сюжета.
"Сценарий "Голиафа" я несколько раз переписывал по той причине, что искал пути не рассказывать о мести, — признается режиссер. — За местью должна была быть иная цель, в данном случае — почти гамлетовская: а надо ли уничтожать Голиафа, а не остаться ли в комфорте, в конформизме и с Голиафом?"
Таким образом, фильм превращается в монолог о выборе между местью и прощением.
"Голиафа" уже отметили премией независимые итальянские кинокритики, присудив награду Bisato D’Oro 79-го Венецианского кинофестиваля. Приза удостоились актеры Берик Айтжанов и Данияр Алшинов.
"Голиафа" уже отметили премией независимые итальянские кинокритики, присудив награду Bisato D’Oro 79-го Венецианского кинофестиваля. Приза удостоились актеры Берик Айтжанов и Данияр Алшинов.
В прокат картина выйдет 29 сентября.
Кроме этого проекта, на "Новом сезоне" премьеры представят Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink. Среди них — фильм о мажоре, комедия про домохозяйку, случайно совершившую убийство, киноленты про подростковый дуэльный клуб и про таинственный пансион, а также роуд-муви про отдалившихся родственников.
Кинофестиваль продлится до 23 сентября.