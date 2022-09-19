https://ria.ru/20220919/energodar-1817789755.html

Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ

Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022

Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ

Энергодар несколько суток подряд остается под обстрелом украинских войск, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:02

2022-09-19T11:02

2022-09-19T11:10

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

магатэ

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Энергодар несколько суток подряд остается под обстрелом украинских войск, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава городской администрации Александр Волга."Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они (украинские войска – ред.) не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города", - сказал Волга в эфире "Россия 24".Он добавил, что практически уничтожен дачный кооператив "Волна", расположенный на берегу недалеко от Запорожской АЭС, дома в кооперативе разрушены обстрелами украинских войск.

https://ria.ru/20220912/energodar-1816128955.html

энергодар

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, магатэ