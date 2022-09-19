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Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/energodar-1817789755.html
Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ
Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ
Энергодар несколько суток подряд остается под обстрелом украинских войск, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:02
2022-09-19T11:10
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
магатэ
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Энергодар несколько суток подряд остается под обстрелом украинских войск, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава городской администрации Александр Волга."Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они (украинские войска – ред.) не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города", - сказал Волга в эфире "Россия 24".Он добавил, что практически уничтожен дачный кооператив "Волна", расположенный на берегу недалеко от Запорожской АЭС, дома в кооперативе разрушены обстрелами украинских войск.
https://ria.ru/20220912/energodar-1816128955.html
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, магатэ
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине
11:02 19.09.2022 (обновлено: 11:10 19.09.2022)
 
Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ

Энергодар несколько суток остается под обстрелом ВСУ, несмотря на представителей МАГАТЭ

Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Энергодар несколько суток подряд остается под обстрелом украинских войск, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил глава городской администрации Александр Волга.
"Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они (украинские войска – ред.) не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города", - сказал Волга в эфире "Россия 24".
Он добавил, что практически уничтожен дачный кооператив "Волна", расположенный на берегу недалеко от Запорожской АЭС, дома в кооперативе разрушены обстрелами украинских войск.

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