23:13 19.09.2022 (обновлено: 23:53 19.09.2022)
Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке
Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в часовне в Виндзорском замке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПортрет королевы Великобритании Елизаветы II на улице в Лондоне в день ее похорон
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II на улице в Лондоне в день ее похорон. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II похоронена вместе со своим супругом принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает Букингемский дворец.
"Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в мемориальной часовне короля Георга VI", - говорится в сообщении на сайте дворца.
Около 21.30 мск состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Перед частной службой в понедельник прошла церемония государственных похорон Елизаветы II Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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