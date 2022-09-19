https://ria.ru/20220919/elizaveta-1818006086.html

Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке

Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке - РИА Новости, 19.09.2022

Елизавету II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II похоронена вместе со своим супругом принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T23:13

2022-09-19T23:13

2022-09-19T23:53

елизавета ii

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умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II похоронена вместе со своим супругом принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает Букингемский дворец.Около 21.30 мск состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Перед частной службой в понедельник прошла церемония государственных похорон Елизаветы II Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

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