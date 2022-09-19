https://ria.ru/20220919/elizaveta-1817829542.html

Гроб с Елизаветой II привезли в Вестминстерское аббатство

Гроб с Елизаветой II привезли в Вестминстерское аббатство - РИА Новости, 19.09.2022

Гроб с Елизаветой II привезли в Вестминстерское аббатство

Гроб королевы Великобритании Елизаветы II в ходе торжественной процессии был доставлен в Вестминстерское аббатство около 13.00 мск для проведения... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:17

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гроб королевы Великобритании Елизаветы II в ходе торжественной процессии был доставлен в Вестминстерское аббатство около 13.00 мск для проведения государственных похорон, трансляцию вел телеканал Sky News.Около 12.45 мск гроб королевы покинул Вестминстерский дворец, где в течение четырех дней проходило публичное прощание с ней, и был помещен на лафет. Гроб сопровождали 142 моряка Королевского флота. Во главе торжественной процессии шел король Карл III вместе с его двумя братьями принцем Эндрю и принцем Эдвардом, сестрой принцессой Анной, двумя сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри и другими членами королевской семьи. Траурная процессия проходила с музыкальным сопровождением около 200 волынщиков и барабанщиков.В Вестминстерском аббатстве состоится панихида по Елизавете II, по окончании которой будет объявлена общенациональная минута молчания, она продлится две минуты. Службу проведет декан Вестминстера Джон Холл. К вечеру гроб королевы прибудет в Виндзор, где около 21.30 мск состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220909/traur-1815598117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii